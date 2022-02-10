Tüketiciyi aldatan reklamlar için yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, 318'inci toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Toplantı sonucu kurul üyeleri, 202 dosya hakkında değerlendirmede bulundu. Kurul tarafından çeşitli sektörlere ilişkin karara bağlanan 200 dosyadan 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken 14 dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi.

7 MİLYON LİRA CEZA

Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.

İNDİRİM SATIŞ KAMPANYALARINA CEZA

Görüşülen dosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak "Efsane Cuma", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı. Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyada da toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.