Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv

24.02.2026 08:40
Güney Amerika ülkesi Surinam'da, Kanadalı bir madencilik şirketi tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda, endüstri standartlarının üzerinde saflığa sahip bir altın damarı keşfedildi. Tüm dünyaya yeteceği ifade edilen dev rezervle ilgili yürütülen çalışmalarda 22,5 metre boyunca ton başına 11,88 gram (g/t) altın tespit edildi.

Güney Amerika ülkesi Surinam'da, madencilik sektöründe büyük yankı uyandıran yüksek tenörlü bir altın yatağı keşfedildi. Kanadalı bir şirketin daha önce hiç kazı yapılmamış bir bölgede gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları, endüstri standartlarının üzerinde saflığa sahip bir altın damarını ortaya çıkardı.

TON BAŞINA 11,88 GRAM ALTIN

Surinam'ın güneydoğusunda, Guiana Kalkanı bölgesinde faaliyet gösteren Founders Metals şirketi, Maria Geralda sahasında yürüttüğü ilk sondaj çalışmalarında 22,5 metre boyunca uzanan ve ton başına 11,88 gram altın içeren bir kesite ulaştı. Madencilik sektöründe "yüksek kalite" sınırı olarak kabul edilen ton başına 10 gram eşiğinin aşılması, keşfin önemini artırdı.

Uzmanlar, bu bulgunun hem rezerv büyüklüğü hem de saflık oranı bakımından küresel ölçekte dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

1,7 MİLYAR YILLIK JELOJİK BÖLGE

Keşif, yaklaşık 1,7 milyar yıllık jeolojik geçmişe sahip ve dünyanın en zengin maden kuşaklarından biri olarak bilinen Guiana Shield üzerinde gerçekleştirildi. Uzmanlar, bölgedeki fay hatları boyunca oluşan çatlakların zamanla kuvars ve altın açısından zengin sıvılarla dolmasının, madenin yüksek tenörlü olmasında etkili olduğunu ifade ediyor.

    Yorumlar (2)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    Tüm dünyaya yetecek altın rezervi derken eşit bir şekilde mi dağıtılacak doğru düzgün başlık atın 1 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    herkesin musluğundan petrol akacaktı bizdede akşam 2,40 tl daha zam gelmiş gabar petrolüne :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
