Tunceli'de 168 Firmaya Denetim Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de tüketicinin korunması ve piyasada adil rekabet ortamının sağlanmasına yönelik denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda yüzlerce ürün ve çok sayıda işletme mercek altına alındı. Mart ayı içerisinde il genelinde tüketicinin korunması ve piyasada adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda toplam 168 firma denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 445 ürün incelenirken fiyat etiketi, kasa-raf uyumu, haksız fiyat artışı ve diğer mevzuat hükümlerine uygunluk kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 firmaya idari yaptırım uygulanırken, 2 firma ise haksız fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüketicilerimizin haklarını korumak ve piyasada düzeni sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Tunceli, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.