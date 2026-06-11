Tunceli'de Ahşap İşleme Tesisi Temeli Atıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Ahşap İşleme Tesisi Temeli Atıldı

Tunceli\'de Ahşap İşleme Tesisi Temeli Atıldı
11.06.2026 15:16
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Tunceli OSB'de 30 milyon lira değerinde Ahşap İşleme Tesisi temeli atıldı, %70 hibe ile destekleniyor.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 milyon lira değerinde Ahşap İşleme ve Katma Değerli Ürünler Tesisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD III Programı kapsamında desteklenen Ahşap İşleme ve Katma Değerli Ürünler Tesisi'nin temeli atıldı. Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, yüzde 70 hibe oranıyla TKDK desteği alarak kentin üretim ve ekonomik gücüne katkı sunacak. İşlenmiş ahşabın katma değerli ürünlere dönüştürüleceği tesisle doğal ve sürdürülebilir üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Şehrimizin tek Organize Sanayi Bölgesi burası. Ancak istediğimiz düzeyde bir altyapı oluşturamadık. İstediğimiz gibi bir işletme kurma aşamasına gelmedik. Ancak şu anda şehirde, bölgede ve ülkemizde önemli bir husus var. Şehrimizde en büyük yatırım olan huzur hakim. 20 dönüm ve üzeri dört tane alan oluşturuyoruz. Gerek yurt dışında, gerek yurt içindeki hemşehrilerimizi Organize Sanayi Bölgemize ve ilimize sahip çıkıp, yatırım yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tunceli, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de Ahşap İşleme Tesisi Temeli Atıldı - Son Dakika

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