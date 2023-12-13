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Tunceli'de çiftçilere sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi - Son Dakika
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Tunceli'de çiftçilere sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi

Tunceli'de Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 29 çiftçiye sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

Tunceli\'de çiftçilere sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi
13.12.2023 - 09:27,  Güncelleme: 09:27
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Tunceli'de 29 çiftçiye sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan "Köy Yaşam Merkezleri" protokolü çerçevesinde Tunceli merkez Burmageçit köyünde 29 çiftçiye süt sığırcılığında sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala ile İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş tarafından verildi. Köy yaşam merkezinde düzenlenen törene kurum amirlerinin yanı sıra, kursiyerler ve aileleri ile konuyla ilgili teknik personel katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Tunceli'de çiftçilere sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de çiftçilere sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi - Son Dakika
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