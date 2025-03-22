Tunceli\'de Tüketici Haklılık Oranı Yükseldi

Tunceli'de, 15- 21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirilirken, 2024 yılı tüketici hakem heyeti kararlarında kentte tüketicinin haklılık oranı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrederek yüzde 56 oldu.

2023 yılı Bakanlık verilerine göre tüketici haklılık oranı ülke bazında yüzde 51 olurken Tunceli'de 2024 yılında bu oran yüzde 56 oldu. 2024 yılında tüketici hakem heyetine yapılan başvurularda karar verme süresi en erken bir ay olurken, maksimum süre ise üç ay oldu. Başvuruların ortalama cevaplanma süresinin ise bir buçuk ay olduğu görüldü. Tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları hakkında değerlendirme yapan Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, 2024 yılında yapılan eğitimlerin 2025 yılında da devam ettiğini belirterek, müdürlük olarak tüketicilerin bilinçlendirilmesi için lise, ortaokul ve Aile Destek Merkezinde tüketici bilinçlendirme eğitimleri verildiğini söyledi. Topal, farkındalık adına şehrin giriş ve çıkışlarına afişler asıldığını, valilik sosyal medya hesabından kısa tanıtım videosu yayınlandığını ve 2024 yılı itibariyle Tunceli'de ilk defa Tüketici Haftası kutlandığı ifade etti. Tüketicilerin mağduriyetlerini gidermek için 2025 yılında çıkacak olan kararlarda vatandaşların lehine çıkan karar sayısını artırmak ve mağduriyetlere çözüm getirmek için Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü olarak çalışmalara devam ettiklerini aktaran Topal, tüketicilerden yaşanılan mağduriyetlerde haklarını aramak için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını istedi. - TUNCELİ