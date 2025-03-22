Tunceli'de Tüketici Haklılık Oranı Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tunceli'de Tüketici Haklılık Oranı Yükseldi

Tunceli\'de Tüketici Haklılık Oranı Yükseldi

Tunceli'de 2024 tüketici hakem heyeti kararlarında haklılık oranı %56'ya ulaştı.

22.03.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de, 15- 21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirilirken, 2024 yılı tüketici hakem heyeti kararlarında kentte tüketicinin haklılık oranı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrederek yüzde 56 oldu.

2023 yılı Bakanlık verilerine göre tüketici haklılık oranı ülke bazında yüzde 51 olurken Tunceli'de 2024 yılında bu oran yüzde 56 oldu. 2024 yılında tüketici hakem heyetine yapılan başvurularda karar verme süresi en erken bir ay olurken, maksimum süre ise üç ay oldu. Başvuruların ortalama cevaplanma süresinin ise bir buçuk ay olduğu görüldü. Tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları hakkında değerlendirme yapan Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, 2024 yılında yapılan eğitimlerin 2025 yılında da devam ettiğini belirterek, müdürlük olarak tüketicilerin bilinçlendirilmesi için lise, ortaokul ve Aile Destek Merkezinde tüketici bilinçlendirme eğitimleri verildiğini söyledi. Topal, farkındalık adına şehrin giriş ve çıkışlarına afişler asıldığını, valilik sosyal medya hesabından kısa tanıtım videosu yayınlandığını ve 2024 yılı itibariyle Tunceli'de ilk defa Tüketici Haftası kutlandığı ifade etti. Tüketicilerin mağduriyetlerini gidermek için 2025 yılında çıkacak olan kararlarda vatandaşların lehine çıkan karar sayısını artırmak ve mağduriyetlere çözüm getirmek için Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü olarak çalışmalara devam ettiklerini aktaran Topal, tüketicilerden yaşanılan mağduriyetlerde haklarını aramak için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını istedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tüketici Hakem Heyeti, Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, tunceli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de Tüketici Haklılık Oranı Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:16:26. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de Tüketici Haklılık Oranı Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement