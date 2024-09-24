Tunceli'de Yılın Ahisi Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Tunceli'de Yılın Ahisi Belirlendi

Tunceli\'de Yılın Ahisi Belirlendi

2024 Tunceli ahisi Düzgün Duman, kalfa Cem Biter, çırak Baran Kudat olarak seçildi.

24.09.2024 16:30
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Tunceli'de yılın ahisi,

Ahilik Haftası kapsamında Tunceli'de yılın ahisi belli oldu. 2024 yılı Tunceli ahisi Düzgün Duman olurken, yılın kalfası Cem Biter ve yılın çırağı da Baran Kudat olarak belirlendi. Dereceye giren isimleri Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ali Ateş iş yerlerinde ziyaret ederek tebrik etti. Heyet üyeleri Bakanlık tarafından hazırlanan onurluk ve plaketleri de seçilen isimlere takdim ederek sohbet etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "Hıdır Belice Başkanım ve Hasan Hüseyin Coşkun Başkanımızın şahsında tüm esnaflarımızın bu önemli haftasını tebrik ediyorum. İki isimde şehrimizin gelişmesi ve kalkınması adına gayret gösteriyorlar. Ahinin eli, sofrası ve kapısı herkese açıktır. Yoksullara, düşkünlere ve misafirlere yemek yedirilen bir vakıf anlayışına sahiptir. Ahiler, oluşturdukları bu sistem ile adeta kimsesizlerin kimsesi olmuşlardır. Kapısı açık olanın, gönlü de açık olur düsturu, ahiliğin toplumsal yardımlaşma anlayışını en iyi özetleyen sözlerden biridir. Bu vesileyle 2024 yılında belirlenen isimlerimizi iş yerlerinde ziyaret edip çaylarını içerek hasbihal ettik. Bizlere eşlik eden Hıdır Belice Başkanımıza ve Ali Ateş Başkanımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum, yine mesleki yaşantılarındaki örnek çalışmalarından dolayı da bu yıl şehrimizde dereceye giren Düzgün Duman, Cem Biter ve Baran Kudat'ı da tebrik ediyor, haftamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, tunceli, Yaşam, Son Dakika

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