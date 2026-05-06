TUNGA-X, SAHA 2026'da Tanıtıldı

06.05.2026 17:17
STM, drone avcısı TUNGA-X'i SAHA 2026 Fuarı'nda tanıttı. Otonom sistem, düşük maliyetli İHA tehditlerine karşı etkili.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk savunma sanayisinin otonom sistemler alanındaki yeni çözümü TUNGA-X'i SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıktı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

STM, drone avcısı olarak geliştirilen TUNGA-X Interceptor İHA sistemini SAHA 2026 Fuarı'nda ilk kez tanıttı. Radar entegrasyonu, yüksek sürat kabiliyeti ve otonom görev özellikleriyle öne çıkan sistemin, özellikle düşük maliyetli kamikaze İHA tehditlerine karşı kullanılacağı belirtildi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026 kapsamında TUNGA-X hakkında şunları söyledi:

"Günümüzde düşük maliyetli ancak etkisi yüksek sabit kanatlı kamikaze İHA'ların kritik tesisleri tehdit etmesi, savunma stratejilerimizde yeni bir sayfa açmamızı gerektirdi. Bu tip tehditleri çok daha pahalı hava savunma füzeleriyle önlemek sürdürülebilir bir maliyet yönetimi sunmuyor. TUNGA-X, tam da bu noktada devreye giriyor. Yaklaşık 300 km/s gibi çok yüksek süratlere ulaşabilen, radarla entegre çalışan ve hedefi havada imha eden bu avcı drone sistemimizle, kullanıcıya asimetrik tehditler karşısında hem teknolojik hem de maliyet etkin bir üstünlük sağlıyoruz. Otonom sistemlerdeki tecrübemizi anti-İHA sahasına taşımanın gururunu yaşıyoruz."

Hem otonom hem manuel görev yapabiliyor

Çok rotorlu mimariye sahip sistemin dar alanlardan veya hareketli platformlardan dikey kalkış yapabildiği belirtilirken, STM'nin yapay zeka ve otonomi alanındaki kabiliyetlerinin de sisteme aktarıldığı kaydedildi.

Hem manuel hem de otonom modlarda görev yapabilen TUNGA-X'in, görüntü işleme tabanlı otonom hedef takip özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

Radar tarafından yaklaşık 10 kilometre menzilden tespit edilen tehdit unsurunun sisteme aktarıldığı, ardından önleyici İHA'nın tahmini yaklaşma koridoruna hızla yönelerek hedefi EO/IR kamera ile doğruladığı aktarıldı.

Sistemin, yaklaşma tapalı infilak mekanizmasıyla hedefi havada etkisiz hale getirdiği, görev iptal edilmesi durumunda ise döner kanat yapısı sayesinde güvenli geri dönüş yapabildiği bildirildi.

Şehir içi ve kırsal alanlarda konuşlandırılabilecek şekilde geliştirilen TUNGA-X'in farklı taşıyıcı platformlara entegre edilebilen modüler bir yapıya sahip olduğu vurgulandı.

Sistemin teknik özellikleri arasında 750 gram harp başlığı, 15 dakika uçuş süresi, 300 kilometre/saat azami hız, 25 kilometre menzil ve 5 bin metre azami irtifa bulunuyor.

Kaynak: AA

