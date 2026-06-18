Tüpraş'ın Sürdürülebilir Yatırımları - Son Dakika
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Tüpraş'ın Sürdürülebilir Yatırımları

Tüpraş\'ın Sürdürülebilir Yatırımları
18.06.2026 09:47
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Tüpraş Ventures, enerji dönüşümüne yönelik 3 yeni girişimi portföyüne ekleyerek yatırımlarını sürdürüyor.

Tüpraş'ın girişim sermayesi şirketi Tüpraş Ventures, Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda; enerji dönüşümü ve sürdürülebilir rafinaj teknolojilerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, sürdürülebilir havacılık yakıtı alanında faaliyet gösteren Syzygy Plasmonics, karbon yakalama teknolojisi geliştiren Aqualung Carbon Capture ve rafineri süreçlerinde enerji verimliliği sağlayan ayırma teknolojileri alanında çalışan Via Separations adlı üç öncü teknoloji girişimini portföyüne ekledi.

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2050 yılında karbon nötr lider enerji şirketi olma hedefini destekleyecek yeni yatırımlar yaptı. Tüpraş'ın girişim sermayesi iştiraki Tüpraş Ventures, geçtiğimiz 6 ayda stratejik dönüşüm yol haritasıyla uyumlu 3 girişimi daha portföyüne kattı.

Şirketin yatırım yaptığı ABD Teksas merkezli Syzygy Plasmonics geliştirdiği yenilikçi reaktör teknolojisiyle biyogaz gibi yenilebilir kaynaklardan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimine imkan sağlıyor. Farklı hammaddelerle üretim esnekliği sunan teknoloji, SAF üretim maliyetlerinin düşürülmesinde etkin bir çözüm sunuyor.

ABD Massachusetts merkezli Via Separations ise, sıvı ayırma teknolojisi sayesinde üretim süreçlerinde enerji tüketiminin düşürülmesine ve operasyonların daha verimli hale gelmesine katkı sağlıyor. Via Separations, kağıt-selüloz sektöründe başarıyla uygulanan bu teknolojiyi rafinaj ve kimya sektörlerinde de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Şirketin portföyüne eklediği Norveç merkezli Aqualung Carbon Capture da gaz fazındaki bileşenleri seçici olarak ayıran membran bazlı teknolojiyle karbon emisyonlarını kaynağında, düşük maliyetli ve kompakt sistemlerle yakalıyor. Bu teknoloji, karbon tutma alanında benzer çözümlere kıyasla maliyet avantajı sunarak düşük karbon çözümlerine geçişi destekliyor.

Tüpraş'ın 2022 yılında faaliyete geçen girişim sermayesi şirketi Tüpraş Ventures, farklı coğrafyalarda yaptığı yatırımlarla yeni teknolojilere hızlı erişim imkanı sağlayarak şirketin Stratejik Dönüşüm hedeflerini destekliyor. Bugüne dek, sürdürülebilir rafinajdan karbon yakalama teknolojilerine, enerji depolamadan sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine kadar geniş dönüşüm alanını kapsayan bir portföyü bulunuyor. Şirket; başta ABD, Kanada, Avrupa ve Türkiye'den doğrudan 7 ve fonlar üzerinden 51 olmak üzere toplam 58 start-up'a yatırım yaptı.

Şirketin doğrudan yatırımları arasında Kaliforniya merkezli yeşil hidrojen elektrolizör geliştiricisi Verdagy, Vancouver merkezli hidrojen ve yakıt hücresi uygulamalarına yönelik membran ve polimer çözümleri sunan Ionomr, Ankara merkezli robotik teknolojiler firması AISField ve Massachusetts merkezli termal enerji depolama çözümleri geliştiren Electrified Thermal Solutions yer alıyor.

Şirket; doğrudan girişim yatırımlarının yanı sıra, İsviçre merkezli endüstriyel inovasyon fonu Emerald Technology Ventures ve Kuzey Amerika merkezli enerji dönüşümü teknolojilerine odaklı fon yatırımları aracılığıyla da küresel yatırım fırsatlarına erişim sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Tüpraş, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüpraş'ın Sürdürülebilir Yatırımları - Son Dakika

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