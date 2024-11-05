Tüpraş İzmit Rafinerisi\'nde Yangın Kontrol Altında

Ekonomi

Tüpraş, İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana gelen yangının kontrol altına alındığını ve rafineride diğer faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, saat 13.30 civarında Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana geldiği kaydedildi.

Rafineri ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.