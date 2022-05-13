Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'ne iki ayrı "yeşil bina" sertifikası - Son Dakika
Üye Girişi

Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'ne iki ayrı "yeşil bina" sertifikası

13.05.2022 10:36
Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'ne iki ayrı "yeşil bina" sertifikası

Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi bünyesindeki çevreye duyarlı binalarıyla LEED Gold Sertifikası almaya hak kazandı.

Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi bünyesindeki çevreye duyarlı binalarıyla LEED Gold Sertifikası almaya hak kazandı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, Tüpraş Akademi ile Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü binaları çevreye duyarlı yapı "yeşil bina" olarak tescillendi.

Her iki projede kullanılan tüm malzemeler LEED danışman firması görüşleri doğrultusunda sertifikasyona uygun olarak seçildi. Binaların tasarım süreci de sertifikasyon kriterlerine uygun olarak yürütüldü.

Tüpraş Akademi binasının mevcutta atıl durumda bulunan yapının modernizasyonu yoluyla inşa edilmiş olması da sürecin verimliliğini artırdı.

Yeşil binalar, klasik binalara göre ortalama yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Gün ışığından en üst düzeyde yararlanarak, enerji analizi sayesinde enerjiyi en verimli şekilde kullanıyor. Yeşil binaların su tüketimi de oldukça düşük olduğundan, peyzaj alanlarında yağmur suyunun kullanılması gibi çeşitli metotlarla yüzde 50 su tasarrufu yapılabiliyor.

YORUMLAR
500
Nefes borusuna su kaçan Zeynep Mira'yı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı Nefes borusuna su kaçan Zeynep Mira'yı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı ATO'nun ihracat seferberliği eğitimleri devam ediyor ATO'nun ihracat seferberliği eğitimleri devam ediyor

Kırıkkale, Tüpraş, Enerji, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'ne iki ayrı 'yeşil bina' sertifikası - Son Dakika


Son Dakika
10:39 13 Mayıs'ta dolar 15,46 seviyelerinde alıcı buluyor
10:39 Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı
10:37 Terhisine 70 gün kala geminin motor dairesinde ölmüştü! 11 yıl sonra şehit sayıldı
10:30 İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu
10:27 Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
09:58 Kıskançlık krizine giren kadın, makasla kocasının cinsel organını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:53:08. #1.13#
SON DAKİKA: Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'ne iki ayrı "yeşil bina" sertifikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement