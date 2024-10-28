TÜPRAŞ'tan İstanbul Havalimanı'na Jet Yakıtı Satışı

Ekonomi

TÜRKİYE Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ), İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 ton jet yakıtı satışına hak kazandıklarını ve 1 Ocak 2025 tarihinde satışlara başlanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "TFS Akaryakıt hizmetleri A.Ş tarafından İstanbul Havalimanı Yakıt Tedarikine ilişkin düzenlenen ihale neticesinde, Tüpraş'ın İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandığı tarafımıza bildirilmiş olup, bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden satışlara başlanacaktır" denildi.