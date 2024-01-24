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TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde kurulan boji fabrikası hizmete girmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde kurulan boji fabrikası hizmete girmeye hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan boji fabrikasının gelecek ay hizmete girmesi planlanıyor. Fabrika, ulusal ve uluslararası demir yolu sektöründe kullanılan yük vagonlarının bakım, onarım ve imalatını gerçekleştirecek. Fabrikanın açılmasıyla birlikte istihdam da artacak.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü\'nde kurulan boji fabrikası hizmete girmeye hazırlanıyor
24.01.2024 - 11:22,  Güncelleme: 11:31
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak boji fabrikasının gelecek ay hizmete girmesi planlanıyor.

Ulusal ve uluslararası demir yolu sektöründe kullanılan farklı tip ve özellikteki yük vagonlarının bakım, onarım ve imalatını yapan TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde, her türlü raylı sistem aracına ait yedek parçaların üretimi gerçekleştiriliyor.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, AA muhabirine, 85 yıllık kurumun yeni yatırımlar ve açılımlarla büyüdüğünü, şehre yeni istihdamlar sağladığını ve bunun haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski adı TÜDEMSAŞ olan kurumu "İnadına büyüteceğiz" sözlerini anımsatan Karadağ, "Biz de şimdi fabrikamızı büyütüyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

TÜRASAŞ bünyesinde daha önce boji (demir yolu taşıtlarında tekerleklerin hareketini sağlayan parça) üretimi yaptıklarını ancak bunun sınırlı olduğunu anlatan Karadağ, "İlerleyen yıllarda vagon üretiminde çok daha büyük sayıları hedefliyoruz. Şu an 300-500 vagon yapıyorken biz bunu 1500'lere çıkartmanın hesabını yapıyoruz. Bunun için de burada yıllık 4 bin 500 boji yapmanız gerekiyor. Burada son sistem tezgah ve teçhizatla yılda 4 bin 500 boji üretimi yapacağız." diye konuştu.

İstihdama katkı sağlayacak

Karadağ, fabrika hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en modern ve en büyük boji fabrikası olacak. İlk etapta 233 kişiye istihdam sağlayacak. Bütün tezgah alımlarımızı, ihalelerimizi yaptık, tezgahların kurulum aşamaları devam ediyor. Şubat ayında inşallah açılışını yapmayı planlıyoruz. Şu ana kadar vagon onarım fabrikası, vagon üretim fabrikası ve metal işleri imalat fabrikası olmak üzere 3 ana fabrikamız vardı. Açacağımız boji fabrikasıyla ana fabrikamızı 4'e çıkartıyoruz. 1950 yılından bu yana açılmış olan ilk fabrika olacak. Daha önce kurum içerisinde döküm, donatım ve presler fabrikası gibi fabrikalar varmış ama bunlar hep kapanarak gelmiş. Biz ilk kez bir ana fabrika açmanın da gururunu yaşayacağız."

Fabrikanın kurulum onayını 2023'te Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden aldıklarını hatırlatan Karadağ, "Hazineden kadrolu işçi, taşeron işçi, fabrika müdürü ve memur kadroları için personel onayının tamamı alındı. Son aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde kurulan boji fabrikası hizmete girmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde kurulan boji fabrikası hizmete girmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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