TÜREB, Kuzey Ege'de 4 sahada 3,5-4,5 gigavat rüzgar potansiyeli olduğunu bildirdi - Son Dakika
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TÜREB, Kuzey Ege'de 4 sahada 3,5-4,5 gigavat rüzgar potansiyeli olduğunu bildirdi

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TÜREB, Kuzey Ege\'de 4 sahada 3,5-4,5 gigavat rüzgar potansiyeli olduğunu bildirdi
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TÜREB yetkilisi Ufuk Yaman, Kuzey Ege'deki dört sahada 3,5-4,5 gigavat denizüstü rüzgar potansiyeli bulunduğunu bildirdi. Yaman, denizüstü rüzgar enerjisinin Türkiye'nin artan elektrik talebini karşılamada tamamlayıcı kaynak olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman, Bozcaada, Gökçeada, Edremit ve Saros'a ilişkin çalışmalar sonucunda söz konusu bölgelerde 3,5-4,5 gigavatlık denizüstü rüzgar enerjisi potansiyeli bulunduğunu bildirdi.

Yaman, WindEnergy Hamburg kapsamında düzenlenen "Türkiye Offshore Wind Case Study" başlıklı oturumda, Türkiye'nin denizüstü rüzgar enerjisindeki mevcut çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin gelişim alanları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin denizüstü rüzgar enerjisinde ilk saha çalışmalarının Marmara Denizi'nde başladığını aktaran Yaman, bu süreçte çevresel ve sosyal etkiler ile deniz tabanına ilişkin çalışmaların da yürütüldüğünü söyledi.

Dünya Bankası aracılığıyla sağlanan Avrupa Birliği finansmanından yararlanılan çalışmalar kapsamında 8 milyon avroyu aşan hibe desteğiyle ölçüm ve fizibilite süreçlerinin gerçekleştirildiğini belirten Yaman, Marmara'daki çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını ifade etti.

Yaman, teknik çalışmaların yapıldığı bölgelerde maliyet hesaplarına ilişkin hesapların yapılabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Deniz tabanı araştırmalarının verilerini de aldıktan sonra bu sahalar için seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetini, yani LCOE'yi daha doğru biçimde hesaplayabileceğiz. Ancak ilk çalışmalar, bu sahalardaki maliyetin Türkiye'de tüketici açısından uygulanabilirlik noktasında yüksek kalabileceğini gösterdi. Bu nedenle Kuzey Ege'ye yöneldik. Marmara Denizi'nde yürütülen 12 aylık rüzgar ve deniz koşulları ölçüm kampanyası tamamlandı. Kuzey Ege'de Bozcaada, Gökçeada, Edremit ve Saros olmak üzere dört sahanın toplam 3,5-4,5 gigavatlık potansiyel taşıyor. Kuzey Ege'deki sahaların seçimi ayrıntılı bir çalışmaya dayanıyor. 20'den fazla sahayı üretim maliyeti ve izin süreçlerinin yönetilebilirliği açısından değerlendirdik. Hazırladığımız sıralama, denizüstü rüzgar enerjisi için geliştirilecek ilk sahaların Kuzey Ege'de olması gerektiğini gösterdi."

Yaman, denizüstü rüzgar enerjisinin Türkiye'nin artan elektrik talebini karşılamada ve enerji dönüşümünü desteklemede tamamlayıcı bir kaynak olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TÜREB, Kuzey Ege'de 4 sahada 3,5-4,5 gigavat rüzgar potansiyeli olduğunu bildirdi - Son Dakika
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