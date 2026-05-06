TÜREK 2026: Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜREK 2026: Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da

06.05.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜREK 2026, 12-13 Mayıs'ta Ankara'da rüzgar enerjisini tartışmak için toplanıyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2026), 12-13 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden (TÜREB) yapılan açıklamaya göre kongrede, enerji politikalarından yatırım iklimine, küresel işbirliklerinden sektörün geleceğine uzanan geniş bir çerçevede rüzgar enerjisinin bugünü ve yarını ele alınacak.

15'inci yılında "Yarının Güvencesi Rüzgarın Enerjisi" mottosuyla düzenlenecek TÜREK 2026'da 2 gün boyunca rüzgar enerjisinin arz güvenliği, dış politika ve ekonomik dayanıklılık açısından stratejik bir unsur olduğu vurgulanacak.

Kongrenin öne çıkan başlıklarından biri olan "Büyükelçiler Oturumu", farklı ülkelerin temsilcilerini bir araya getirecek. Oturuma, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Azerbaycan Büyükelçisi Dr. Rashad Mammadov, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, Hollanda Büyükelçisi Joseph Camille Stephan Wijnands ve Ukrayna Büyükelçisi Naryman Dzhelialov katılım sağlayacak.

Oturumda, rüzgar enerjisinin küresel diplomasi, enerji arz güvenliği ve bölgesel işbirlikleri üzerindeki rolü çok boyutlu şekilde tartışmaya açılacak.

Yatırımcılar oturumunda ise Türkiye'nin rüzgar enerjisinde büyüme hedefleri, yatırım iklimi ve 2035 perspektifi masaya yatırılacak. Ayrıca yeni türbin teknolojileri, tedarik zinciri dönüşümü ve yerli üretimin rolü sektörün kritik gündemleri arasında yer alacak.

TÜREK 2026, enerji ve sanayi politikalarının yanında dijitalleşmeden yapay zekaya, veri yönetiminden siber güvenliğe kadar rüzgar sektörünün geçirdiği dönüşümü de gündeme taşıyacak. Öte yandan, izin süreçleri, finansman, şebeke altyapısı, repowering yatırımları gibi sektörün önündeki yapısal konular da tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak.

COP31 süreci, uluslararası ortaklıklar ve kapsayıcı enerji dönüşümü gibi küresel gündemler de kongrenin önemli tartışma alanları arasında yer alacak.

Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve finans dünyasından üst düzey temsilcileri bir araya getirecek olan TÜREK 2026, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde bölgesel ve küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda önemli bir platform sunacak. Enerji ve sanayinin kesişim noktasında konumlanan kongre, rüzgar enerjisinin geleceğine yön veren politika, yatırım ve işbirliği başlıklarını 2 gün boyunca kapsamlı şekilde ele alacak.

Kongrenin açılışının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜREK 2026: Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri

12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:57:03. #7.13#
SON DAKİKA: TÜREK 2026: Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.