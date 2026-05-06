TÜREK 2026: Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2026), 12-13 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden (TÜREB) yapılan açıklamaya göre kongrede, enerji politikalarından yatırım iklimine, küresel işbirliklerinden sektörün geleceğine uzanan geniş bir çerçevede rüzgar enerjisinin bugünü ve yarını ele alınacak.

15'inci yılında "Yarının Güvencesi Rüzgarın Enerjisi" mottosuyla düzenlenecek TÜREK 2026'da 2 gün boyunca rüzgar enerjisinin arz güvenliği, dış politika ve ekonomik dayanıklılık açısından stratejik bir unsur olduğu vurgulanacak.

Kongrenin öne çıkan başlıklarından biri olan "Büyükelçiler Oturumu", farklı ülkelerin temsilcilerini bir araya getirecek. Oturuma, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Azerbaycan Büyükelçisi Dr. Rashad Mammadov, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, Hollanda Büyükelçisi Joseph Camille Stephan Wijnands ve Ukrayna Büyükelçisi Naryman Dzhelialov katılım sağlayacak.

Oturumda, rüzgar enerjisinin küresel diplomasi, enerji arz güvenliği ve bölgesel işbirlikleri üzerindeki rolü çok boyutlu şekilde tartışmaya açılacak.

Yatırımcılar oturumunda ise Türkiye'nin rüzgar enerjisinde büyüme hedefleri, yatırım iklimi ve 2035 perspektifi masaya yatırılacak. Ayrıca yeni türbin teknolojileri, tedarik zinciri dönüşümü ve yerli üretimin rolü sektörün kritik gündemleri arasında yer alacak.

TÜREK 2026, enerji ve sanayi politikalarının yanında dijitalleşmeden yapay zekaya, veri yönetiminden siber güvenliğe kadar rüzgar sektörünün geçirdiği dönüşümü de gündeme taşıyacak. Öte yandan, izin süreçleri, finansman, şebeke altyapısı, repowering yatırımları gibi sektörün önündeki yapısal konular da tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak.

COP31 süreci, uluslararası ortaklıklar ve kapsayıcı enerji dönüşümü gibi küresel gündemler de kongrenin önemli tartışma alanları arasında yer alacak.

Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve finans dünyasından üst düzey temsilcileri bir araya getirecek olan TÜREK 2026, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde bölgesel ve küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda önemli bir platform sunacak. Enerji ve sanayinin kesişim noktasında konumlanan kongre, rüzgar enerjisinin geleceğine yön veren politika, yatırım ve işbirliği başlıklarını 2 gün boyunca kapsamlı şekilde ele alacak.

Kongrenin açılışının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla yapılması planlanıyor.