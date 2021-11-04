Turgutlu Belediyesi ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde parke taşı döşeme, yol kaldırma, yenileme ve metruk bina yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehitler Mahallesi Zümrüt Sokakta yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına başladı. Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını titizlikle sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında ise Irlamaz Mahallesinde 1500 m2'lik parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca Albayrak Mahallesi Buse Sokakta bulunan ve emniyet açısından risk oluşturan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hiç durmadan ilçemiz ve vatandaşlarımız için hizmet etmeye devam ediyor. Şehitler Mahallemiz Zümrüt Sokakta yol kaldırma ve yenileme, Irlamaz Mahallemize 1500 m2'lik parke döşeme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Ekiplerimiz ayrıca Albayrak Mahallemiz Buse Sokakta hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini tehdit eden, gençlerimiz ve çocuklarımız için tehlike arz eden metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi olarak tüm birimlerimizle Turgutlu'muz ve hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA