Turgutlu'da bir ilk yaşanacak - Son Dakika
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Turgutlu'da bir ilk yaşanacak

30.04.2022 18:07
Turgutlu'da bir ilk yaşanacak

Turgutlu Belediyesi gerçekleştireceği erik hasadı etkinliği ile bir ilke daha imza atacak.

Turgutlu Belediyesi gerçekleştireceği erik hasadı etkinliği ile bir ilke daha imza atacak. Söz konusu bu etkinlik, belediye tarihinde ilk kez düzenlenmiş olacak.

Türkiye'nin önemli erik üretim merkezlerinin başında gelen ve dumanlı papaz eriğinin üretim yeri olan Turgutlu'da erik hasadı heyecanı yaşanıyor. Turgutlu Belediyesi ise düzenleyeceği erik hasadı etkinliğiyle hem hasat sevincini ikiye katlayacak hem de Turgutlu'da bir ilke daha imza atmış olacak.

Turgutlu Belediyesi, YAŞAMDER ve Turgutlu Kent Konseyi işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği içinde erik hasadı da yapılacak. Birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak olan şenlikte erik hasadının heyecanı tüm katılımcılarla birlikte yaşanacak. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği, 8 Mayıs Pazar günü saat 13.00'da Irlamaz Alanı'nda başlayacak ve erik hasadı da dahil olmak üzere gün boyunca farklı etkinliklerle devam edecek.

Üreticilere destek olmak adına erik hasadı etkinliğinin düzenleneceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muz, dumanlı papaz eriğinin tek üretim yeri olmakla birlikte Türkiye'nin önemli erik üretim merkezlerinin başında gelmektedir. Erik hasadı heyecanını yaşadığımız bugünlerde üreticimize destek olmak adına belediyemiz bünyesinde ilk defa erik hasadı etkinliği düzenleyeceğiz. 8 Mayıs Pazar günü Irlamaz Alanı'nda gerçekleştireceğimiz Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'nde erik hasadına de yer vereceğiz. Tüm hemşehrilerimizi şenliğimize davet ediyorum" dedi. - MANİSA

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Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Türkiye, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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