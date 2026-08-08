Turgutlu\'da Üzüm Hasadı Öncesi Pestisit Denetimi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzüm üreticilerine yönelik hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında numune alımı gerçekleştirildi. Çapraz denetim uygulamasıyla alınan üzüm numunelerinin analiz edilerek ürünlerdeki pestisit kalıntılarının kontrol edilmesi amaçlanıyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi çalışmaları kapsamında Turgutlu ilçesinde üretim yapan çiftçilerin üzüm bağlarından numuneler alındı.

Çapraz denetim kapsamında gerçekleştirilen numune alım çalışması, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personeller tarafından yapıldı. Belirlenen üretim alanlarından alınan üzüm numuneleri, ilgili analiz ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek.

Amaç güvenilir ve sağlıklı ürün

Hasat öncesi pestisit denetimleriyle tarımsal ürünlerde izin verilen bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve doğru dozda kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi, insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından risk oluşturabilecek kalıntıların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, denetimlerin üretim sezonu boyunca sürdürüleceğini belirterek, üreticilerin bitki koruma ürünlerinin kullanımında etiket bilgileri ve hasat aralığına dikkat etmelerinin önemine vurgu yaptı.

Çalışmalarla Manisa'nın önemli tarımsal ürünlerinden olan üzümün güvenilir, sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde tüketiciye ulaştırılması amaçlanıyor.