Turgutlu\'da Yediveren İncir Hasadı

Kuzey Yarımküre'de ilk incir hasadının yapıldığı Manisa'nın Turgutlu ilçesine özgü yediveren incirinde ilk hasadın son günleri yaşanıyor. Haziran ayında 300-350 liradan alıcı bulan incirin fiyatı ürünün bollaşmasıyla birlikte 50 liraya kadar gerilerken, hasadın son günlerinde ürünün azalmasıyla yeniden 200-250 lira bandına yükseldi. İlk hasadın bir kaç gün içinde tamamlanması beklenirken ikinci hasat ise ağustos ayının ortasında başlayacak.

Kuzey Yarımküre'de ilk incir hasadının yapıldığı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen aroması ve lezzetiyle ünlü yediveren incirinde ilk hasadın son günleri yaşanıyor. Dünyada yalnızca Turgutlu'nun 7 mahallesinde yetişen yediveren inciri, bu yıl hem yüksek verimi hem de yeniden yükselişe geçen fiyatıyla üreticisine kazandırmaya devam ediyor. Yediveren incirine en büyük talebin ise turizm bölgelerinden geldiği öğrenildi.

Yaklaşık bin dönüm alanda üretimi yapılan ve yılda yaklaşık 10 bin ton hasat edilen yediveren inciri, toplandıkça yeniden ürün vermesiyle dikkat çekiyor. Haziran ayında başlayan ilk hasatta kilogramı 300-350 liradan alıcı bulan incirin fiyatı, ürün miktarının artmasıyla sezon ortasında 50 liraya kadar geriledi. Hasadın son dönemine girilmesi ve bahçelerde ürünün azalmasıyla birlikte fiyatlar yeniden yükselerek 200-250 lira bandına çıktı. İlk hasadın bir kaç gün içerisinde tamamlanması beklenirken, ikinci hasadın ise ağustos ayının ortalarında başlayacağı öğrenildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, topladıkları incirleri en geç saat 09.00'a kadar Turgutlu Sebze ve Meyve Hali'ne ulaştırarak satışa sunuyor.

Turgutlu'nun Avşar, Dalbahçe, Kurudere, Yayla, Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır ve Osmancık mahallelerinde yetiştirilen ve dallarındayken akan balıyla lezzetine lezzet katan incirler, hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor.

"Talep çok fazla"

Osmancık Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda incir üreticisi olan Salim Çetin, yediveren incirinin dünyada ilk hasat edilen taze incir olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Dünyada ilk çıkan yediveren incirini yaklaşık bir aydır topluyoruz. Artık ilk hasadın sonuna geldik. Lezzetiyle, aromasıyla ve iriliğiyle gerçekten eşsiz bir incir. Turfanda çıktığı için çok aranıyor. Hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyoruz. Özellikle sahil bölgelerinden yoğun talep var. Bodrum, Muğla, Aydın, Didim, Burhaniye, Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Konya gibi büyükşehirlere de gönderiyoruz. Yaklaşık 30 ile ürün sevkiyatı yapıyoruz. Talep çok fazla, üretici olarak memnunuz" dedi.

Turgutlu'nun Avşar, Dalbahçe, Kurudere, Yayla, Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır ve Osmancık mahallelerinde yetiştirilen yediveren incirinin en fazla üretimini kendilerinin yaptığını kaydeden Çetin, "Buradan, talep eden vatandaşlara gönderiyoruz. Arazimizden paketleyip ve Türkiye'nin çeşitli illerine, sahillerine gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Yediveren incirinin bu yıl yağışlar nedeniyle normalden biraz geç olgunlaştığını belirten Çetin, "Hasada haziran ayının ortalarında başladık. Birkaç gün sonra ilk hasadı tamamlayacağız. Yaklaşık 20 gün sonra ikinci hasada başlayacağız. İlk ürünümüz sadece yaş olarak tüketiliyor. İkinci ürün ise yaş olarak tüketildiği gibi kurutmalık ve reçellik olarak da değerlendiriliyor. Bu yıl genel olarak rekolte düşük olmasına rağmen talep çok yüksek. İlk hasatta kilogram fiyatı 350 liraya kadar çıktı. Ürün çoğalınca 50 liraya kadar düştü. Şimdi ürün azaldı, talep ise devam ediyor. Bu nedenle fiyat yeniden 200-250 lira seviyelerine yükseldi. Gaziantep'ten, Kayseri'den bile sipariş alıyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz" diye konuştu. - MANİSA