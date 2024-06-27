Turgutlu'da Yediveren İnciri Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Turgutlu'da Yediveren İnciri Hasadı Başladı

Turgutlu\'da Yediveren İnciri Hasadı Başladı

Ege Bölgesi'nde sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve yıl içerisinde bir ağaçtan 7 kez meyve alınması nedeniyle 'yediveren inciri' adı verilen meyvenin hasadına başlandı. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, bu incir çeşidinin 7 kez hasat edildiğini ve yıllık ortalama 5 bin ton üretim yapıldığını belirtti. Osmancık Mahallesi Muhtarı Uysal Özcan ise köylerinde yaklaşık 40 hane geçimini incirden sağladıklarını ve ürünlerin iç piyasaya ve ihracata sunulduğunu söyledi. İncir tüccarı Memduh Karazeybek ise Turgutlu'nun incirine yoğun talep olduğunu ve ergin olanların turizm bölgelerine, ham olanların ise yurt dışına gönderildiğini ifade etti.

27.06.2024 13:13
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Ege Bölgesi'nde sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve yıl içerisinde bir ağaçtan 7 kez meyve alınması nedeniyle "yediveren inciri" adı verilen meyvenin hasadına başlandı.

Irlamaz, Yayla, Bozkır, Avşar, Osmancık, Dalbahçe ve Kurudere mahallelerinde yetişen yediveren incirinin bu yıl rekoltesinin memnun edici olduğu belirtildi.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, gazetecilere, rekolteden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu incir çeşidimiz 7 kez hasat ediliyor. 600 ila 800 dekar arazide yıllık ortalama 5 bin ton incir üretimi yapılıyor." dedi.

Osmancık Mahallesi Muhtarı Uysal Özcan da incirin hem iç piyasaya hem de ihracata sunulduğunu aktararak, "Fiiyatlar istediğimiz gibi olmasa da rekoltemiz çok güzel. 80 hanenin bulunduğu bir köyüz ve yaklaşık 40 hane geçimini bu üründen sağlıyor. Olgun olarak topladığımız ürünler iç piyasaya, olgunlaşmadan topladıklarımız dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Ürünlerimizi satmakta sıkıntı yaşamıyoruz, satıcılar direkt köyümüze gelerek yemişimizi alıyor." diye konuştu.

İncir tüccarı Memduh Karazeybek de Turgutlu'nun incirine yoğun talep olduğunu aktararak, "Ergin olanları ağırlıklı olarak turizm bölgeleri ve otellere, ham olanlarını ise yurt dışına, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abdullah Şenol, Osmancık, Turgutlu, Manisa, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turgutlu'da Yediveren İnciri Hasadı Başladı - Son Dakika

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