Turgutlu'nun her köşesinde çalışıyorlar - Son Dakika
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Turgutlu'nun her köşesinde çalışıyorlar

17.06.2022 16:37
Turgutlu'nun her köşesinde çalışıyorlar

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklara rağmen çalışmalarını aksatmayan Turgutlu Belediyesi ekipleri, ilçedeki ihtiyaçları gidermek için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklara rağmen çalışmalarını aksatmayan Turgutlu Belediyesi ekipleri, ilçedeki ihtiyaçları gidermek için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

'Daha yaşanılabilir bir Turgutlu için' var gücüyle çalışan Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını hem merkezde hem de kırsalda sürdürüyor. Çalışmalarda Fatih Sanayi Sitesi 4. Kısımda 5 bin metrelik bordür döşemesine devam ediliyor. Yol yenileme çalışmalarını da bir yandan sürdüren ekipler, Akçapınar Mahallesi ile birlikte Semerkant, Önder, Irmak, Akça, Toplar, Akça, Tezcan, Çankaya, Egem, Bayındır, Aran, Gülşen, Kırlangıç, Söğüt, Beceren, Irmak ve Uğur Sokakta parke tamiratlarını tamamladı. Ekipler, ayrıca Yedek 5 mevkiinde asfalt yama çalışmasını gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Vatandaşlarımızın yol sorunları başta olmak üzere tüm sorunlarını ortadan kaldıracak çalışmalarımızı aksatmadan hayata geçiriyoruz. Turgutlu'muzu daha güzel bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turgutlu'nun her köşesinde çalışıyorlar - Son Dakika

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