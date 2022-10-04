Listelerde rakip olmasa da üyelerin gelip oy kullandığını ifade eden Aydın, 7 Ekim Cuma günü de yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, meclis başkanı ve meclis divanı ile TOBB temsilcilerinin belirleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı - Son Dakika

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