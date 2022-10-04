Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı - Son Dakika
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Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı

04.10.2022 18:14

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasının (TUTSO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasının (TUTSO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı.

TUTSO binasında yapılan seçimlerde, 15 meslek komitesini temsilen 85 komite üyesi ile 35 meclis üyesi belirlendi.

TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Turgutlu'ya ve odaya yakışır bir seçim yaptıklarını belirtti.

Listelerde rakip olmasa da üyelerin gelip oy kullandığını ifade eden Aydın, 7 Ekim Cuma günü de yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, meclis başkanı ve meclis divanı ile TOBB temsilcilerinin belirleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı - Son Dakika
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