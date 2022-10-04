Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasının (TUTSO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı.
TUTSO binasında yapılan seçimlerde, 15 meslek komitesini temsilen 85 komite üyesi ile 35 meclis üyesi belirlendi.
TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Turgutlu'ya ve odaya yakışır bir seçim yaptıklarını belirtti.
Listelerde rakip olmasa da üyelerin gelip oy kullandığını ifade eden Aydın, 7 Ekim Cuma günü de yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, meclis başkanı ve meclis divanı ile TOBB temsilcilerinin belirleneceğini kaydetti.
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