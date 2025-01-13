TÜRİB’ten Yeni Dönem: ÜPAK’lar Devreye Girdi

Ekonomi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda ürün piyasası aracı kurumları (ÜPAK) ile aracılı sisteme geçildiğini belirterek, "ÜPAK'lar, üretici ile yatırımcı arasında köprü oluşturarak işlemlerin daha hızlı, güvenli ve şeffaf şekilde gerçekleşmesini sağlayacak." dedi.

Kırali, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TÜRİB olarak AR-GE merkezleri tarafından tamamı yerli kaynaklarla geliştirilen ilk borsa yazılımı TÜRİB İşlem Sistemi (TÜRİS) ile yeni bir döneme adım attıklarını aktardı.

TÜRİB Teknolojik Dönüşüm Projesi kapsamında geliştirilen sistemin, yalnızca borsanın değil aynı zamanda ülkedeki tarım emtiası piyasalarının dönüşümü açısından da kritik bir kilometre taşı olacağına işaret eden Kırali, "Yeni sistemimizi ELÜS Piyasası'nda ÜPAK'lar ile birlikte bugünkü seansta devreye aldık. Böylece ELÜS Piyasası'nda aracılı sisteme geçmiş olduk." ifadesini kullandı.

Ali Kırali, Ticaret Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda ticaret borsalarıyla özellikle son iki yıldır ÜPAK'ların faaliyete geçirilmesi için yoğun çalışma dönemi geçirildiğini aktararak, "Kuruluş çalışmalarını tamamlayan 7 ÜPAK'a Bakanlık faaliyet izni verdi. Bu borsaların çoğunluk hissesine ticaret borsaları sahip. ÜPAK'lar ticaret borsaları üzerinden piyasanın tanıtımını yapacak ve üreticilerin daha geniş bir pazar erişimine kavuşmasını sağlayacak. Genişleyecek yatırımcı tabanı ve artacak likidite ile üreticilerimize daha adil fiyatlarla işlem yapma fırsatı sunarken, yatırımcılara da şeffaf ve organize bir yatırım ortamı sunmaya devam edeceğiz. 5 yılda 30 binlerden 240 binlere getirdiğimiz kayıtlı yatırımcı sayısını ÜPAK'lar daha yukarıya taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

ÜPAK'ların yatırımcı edinimini kendi merkezlerinden ve ticaret borsaları üzerinden yapmaya devam edeceğini belirten Kırali, bu kurumların internet siteleri üzerinden internet şubeleri ve mobil uygulamalarla yatırımcılardan emir toplayarak TÜRİB'e ileteceğini anlattı.

Kırali, merkez ÜPAK'ın ana faaliyet konusunun, aracılıklarıyla gerçekleştirilen işlemlere takas ve saklama hizmeti vermek olacağını bildirerek, "Borsada gerçekleştirilen işlemlere sermaye piyasası aracı kurumları ve bankalar, takas ve saklama hizmeti verebiliyor. Aracılı yapı ile bu hizmeti vermeye ÜPAK'lar da başlamış oldu." diye konuştu.

Vadeli işlem piyasası da devreye alınacak

Dönüşümü başarıyla gerçekleştirebilmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir entegrasyon çalışması yürüttüklerini anlatan Kırali, piyasanın şeffaf ve güvenli olması için de yapay zeka destekli platformlar kullandıklarını söyledi.

Ali Kırali, ELÜS Piyasası platformunun etkinliğini artırmak ve daha geniş kitlelere ulaştırmak için aracı kurumları devreye aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ÜPAK'lar, üretici ile yatırımcı arasında köprü oluşturarak işlemlerin daha hızlı, güvenli ve şeffaf şekilde gerçekleşmesini sağlayacak. Kullanıcı dostu internet şubeleri ve mobil uygulamalar ile daha kolay işlem yapılacak. Önümüzdeki dönemde faaliyete geçirmeyi planladığımız vadeli işlem piyasası için de önemli bir altyapı oluşturulmuş olacak. Bu yıl hayata geçirmeyi planladığımız vadeli işlem piyasasıyla, tarım emtiası fiyatlarının öngörülebilirliğini artırmayı ve piyasa istikrarına önemli bir destek sağlamayı hedefliyoruz."