TÜRİB, Ürün Piyasası Aracı Kurumları sistemini yılın ikinci yarısında devreye alacak - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRİB, Ürün Piyasası Aracı Kurumları sistemini yılın ikinci yarısında devreye alacak

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) sistemini yılın ikinci yarısında devreye alacaklarını açıkladı. Kırali, TÜRİB'in faaliyete geçişinin 5. yılı dolayısıyla düzenlenen basın buluşmasında yaptığı konuşmada, lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi ve üreticilerin lisanslı depolara daha fazla ürün getirmesi için aracı kurumları devreye alacaklarını belirtti.

02.08.2024 14:13
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) sistemini yılın ikinci yarısında devreye alınacağını bildirdi.

Kırali, TÜRİB'in faaliyete geçişinin 5. yılı dolayısıyla Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneğince düzenlenen basın buluşmasına katıldı.

Kırali, buradaki konuşmasında, aracılı bir döneme geçtiklerini ifade ederek, Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nı (ELÜS) ve lisanslı depoculuğu bir adım daha ileri götürecek önemli bir eşikte olduklarını söyledi.

Kayıtlarla ilgili işlemleri 112 acente aracılığıyla yürüttüklerini dile getiren Kırali, "Şu anda 212 lisanslı depo var. Bunlar, şubelerle beraber, 287 lokasyonda hizmet veriyorlar. Şu anda 232 bin yatırımcıyla işlem yapabilecek şekilde kaydedilmiş durumda. Bunu, inşallah, aracılı sistemle daha ileriye götüreceğiz." dedi.

Lisanslı depoların çok ciddi bir hacme ulaştığını anlatan Kırali, şunları kaydetti:

"İşlemlere başladığımızda kapasiteleri 4 milyon tondu. Bugün itibarıyla 11 milyon 400 bin tona yaklaşmış durumda. Türkiye'nin buğday depolaması her sene 35-40 milyon ton arası değişiyor. Yani bugün yaklaşık yüzde 30'u artık lisanslı depolarda depolanır hale geldi. Bunun, gerçekten yakalanmış ciddi bir ivme ve başarı olduğunu düşünüyorum."

"Spot piyasayı şeffaf ve derin bir piyasa haline getirdik"

Kırali, vadeli işlemler piyasasını geliştirdiklerine dikkati çekerek, daha önce tarım ürünlerinde vadeli işlemlerin 2 kez denendiğini, üçüncü denemede borsalarını bu işlemleri gerçekten yapar hale getirmek istediklerini bildirdi.

Önceki denemelere göre avantajları bulunduğunu belirten Kırali, "TÜRİB sayesinde 5 senedir spot piyasayı şeffaf ve derin bir piyasa haline getirdik. Diğer 2 denemeye göre vadeli işlemlerdeki en büyük avantajımızın ben bu olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerindeki en büyük sıçrama adımının aracı kurumlar olduğuna işaret eden Kırali, bu konuda altyapıyı tamamladıklarını, yılın ikinci yarısında sistemi devreye alacaklarını söyledi.

Kırali, sistemin şu anda kurulma ve Ticaret Bakanlığından faaliyet izni alma aşamasında olduğunu belirterek, 232 bin yatırımcının doğrudan borsalarına emir verdiğini ifade etti.

Ellerinden geldiğince ülkenin dört bir yanına giderek, Kovid-19 salgını gibi tersten esen rüzgarlara rağmen kendilerini anlatmaya ve çiftçiye dokunmaya çalıştıklarına dikkati çeken Kırali, bu konuda dünyada başka bir borsanın bulunmadığını bildirdi.

Kırali, bütün dünyada bu işin aracılarla yapıldığını dile getirerek, "Hem sistemi, çiftçi başta olmak üzere, sahada bütün kullanıcılara tanıtıp daha fazla yatırımcıyı borsaya çekelim hem de çiftçilere sistemi anlatıp avantajlarından yararlanmalarını sağlayalım." dedi.

Üreticilerin lisanslı depolara daha fazla ürün getirmeleri ve gıda güvenliği açısından lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesinin önemine işaret eden Kırali, "Bu nedenle de bu yıl aracı kurumları devreye alıyor olacağız. Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK), sahada müşterilerle muhatap olacak, verileri toplayacak ve bize iletecek. Şu ana kadar 7 ÜPAK kuruldu. Bunlar bölgelere kendilerini konumlandırdılar. Faaliyet izinlerini de, tahmin ediyorum 1-2 ay içinde, aldıktan sonra aracılık sistemini en geç üçüncü veya dördüncü çeyrekte hayata geçiriyor olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRİB, Ürün Piyasası Aracı Kurumları sistemini yılın ikinci yarısında devreye alacak - Son Dakika

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