TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası yıl sonunda buğday ve mısırla başlıyor, ilk teslimat Konya'da - Son Dakika
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TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası yıl sonunda buğday ve mısırla başlıyor, ilk teslimat Konya'da

TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası yıl sonunda buğday ve mısırla başlıyor, ilk teslimat Konya\'da
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, yıl sonunda devreye alınması hedeflenen TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası'nın buğday ve mısır ürünleriyle faaliyete başlayacağını açıkladı. İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kırali, fiziki teslimat noktasının Konya olmasının planlandığını, endeks dayanaklı kontratların nakdi uzlaşmalı olacağını belirtti.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, yıl sonunda devreye alınması hedeflenen TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası'nın buğday ve mısır ürünleriyle faaliyete başlayacağını belirtti.

İzmir Ticaret Borsasından (İTB) yapılan açıklamaya göre, "TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası Tanıtım Toplantısı" İTB ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarım ürünlerinde fiyat risklerinin yönetilmesinde organize piyasaların önemini anlattı.

Kestelli, daha güçlü üretim için daha güçlü piyasalar kurulması gerektiğini kaydederek, "Daha rekabetçi bir tarım sektörü için fiyat risklerini daha iyi yönetmeliyiz. Bugün İzmir'de bu sürecin önemli bir adımı atılıyor. Bundan sonraki görevimiz, bu piyasayı birlikte geliştirmek, doğru anlatmak ve gerçek sektör ihtiyaçlarıyla buluşturmak." ifadelerini kullandı.

Toplantıda düzenlenen panelde konuşan TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali ise piyasada kurguladıkları işleyişe ilişkin bilgi vererek, şunları söyledi:

"Öncelikle buğday ve mısır ürünleri ile başlamayı planlıyoruz. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) dayanaklı kontratlar fiziki teslimatlı, endeks dayanaklı kontratlar nakdi uzlaşmalı olarak dizayn edildi. Fiziki teslimat noktasının, hububat üretiminin yoğun yapılması ve lojistik olarak merkezi konumda bulunması nedeniyle başlangıçta Konya olması düşünülmektedir. Dayanak ve teslimat noktalarını daha sonra artırma imkanı veren esnek bir altyapı oluşturduk."

Panelde, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Burak Kınalılar, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Onursal Başkanı Haluk Tezcan, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak da tarımsal vadeli piyasaların önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Konya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası yıl sonunda buğday ve mısırla başlıyor, ilk teslimat Konya'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası yıl sonunda buğday ve mısırla başlıyor, ilk teslimat Konya'da - Son Dakika
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