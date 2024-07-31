Turizm Geliri İkinci Çeyrekte Yüzde 11,8 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Turizm Geliri İkinci Çeyrekte Yüzde 11,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ikinci çeyrekte turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,9'u yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ayrıca, ziyaretçi sayısı da yüzde 15 artış gösterdi ve turizm gideri yüzde 3,9 azaldı.

31.07.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyreğe ilişkin turizm verilerine göre, turizm geliri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,9'u ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

TÜİK, nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,9'u ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ederken; bu çeyrekte yapılan harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 544 milyon 550 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 14,9'unu 2 milyon 405 bin 675 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu.

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 30,6, yeme içme harcamalarının payı yüzde 18,5, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 32,5, yeme içme harcamaları yüzde 10,6 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 1,9 arttı.

Ziyaretçiler yüzde 68 ile en çok 'gezi, eğlence' amacıyla geldi

Ziyaretçiler yüzde 68,1 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 19,1 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 5,4 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 955 milyon 807 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 610 milyon 431 bin dolarını kişisel harcamalar, 345 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2023 yılı ikinci çeyreğine göre yüzde 3 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 artarak 2 milyon 963 bin 788 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 660 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizm Geliri İkinci Çeyrekte Yüzde 11,8 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:32:19. #1.13#
SON DAKİKA: Turizm Geliri İkinci Çeyrekte Yüzde 11,8 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement