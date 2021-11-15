Üye Girişi
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı - Son Dakika

Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı

15.11.2021 10:44
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Aksu'nun Kundu-Kemerağzı bölgesinde, sahiller, alışveriş merkezleri ve sokaklar turizm sezonunun sona ermesiyle sessizliğe büründü.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Aksu'nun Kundu-Kemerağzı bölgesinde, sahiller, alışveriş merkezleri ve sokaklar turizm sezonunun sona ermesiyle sessizliğe büründü.

Pandemi dolayısıyla uzun süre kapalı kalan Kundu- Kemerağzı bölgesi bu sene 2019 yılının turizm rakamlarını yakalayarak verimli bir sezon geçirdi. Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan bölge, turizm sezonunun bitmesi ve birçok otelin sezonunu kapatmasıyla yerini sessizliğe bıraktı. Kundu- Kemerağzı bölgesinde sahiller çok az sayıda yerli ve yabancı turistlere kaldı.

Yüzde 10'larda

Antalya merkeze 15 km uzaklıkta dünyaca ünlü otellere ev sahipliği yapan ve turizm sezonunda haftada 50 bin ziyaretçiyi misafir eden bölgede, bu sayı sezonun bitmesi ile yüzde 10'lara kadar düştü. Otellerin yüzde 40'lık bir bölümünün kapalı olduğu bölgede, açık kalan oteller seminerlere ve bayi toplantılarına hizmet vermeyi sürdürüyor.

Geçmişin yarası sarılmaya çalışılıyor

Pandemi sonrası Temmuz ayı itibariyle yeniden iş yerlerini açan bölge esnafı, Ekim ayı sonuna kadar verimli bir sezon geçirerek yaralarını sarmayı başardı. Kemerağzı ve Kundu Esnafları Yaşatma Derneği Başkanı Metin Kanmaz ise esnafın kısmen iyi bir sezon geçirdiğini ancak pandemiden kaynaklı olarak ekonomik kayıpların yaşandığını söyledi. Metin Kanmaz, "Bu ekonomik yara doğal olarak kolay kolay iyileşmez. Pandemi sürecinde esnafımız iş yapamadı, dükkanlar kapalıydı. Bunun yanı sıra giderler sabit kaldı. Böyle olunca da esnafımız büyük açık verdi" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı

Pandemi, Antalya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gülsuyuspor - Kartalspor derbisinde bıçaklı kavga çıktı 10:32 Gülsuyuspor - Kartalspor derbisinde bıçaklı kavga çıktı Türkiye'de ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı 10:30 Türkiye'de ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı 10:14 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı 10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim 09:29 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı 09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü 08:56 PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti 08:16 Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:31 Gülsuyuspor - Kartalspor derbisinde bıçaklı kavga çıktı
10:30 Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı
10:29 Türkiye'de ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı
10:26 Vatandaşların tencere kapaklı kavgası kameralara yansıdı
10:13 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı
10:10 Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor
10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı
10:04 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!
09:27 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021
09:26 Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
10:42
Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı         
10:31
Marketlerdeki fiyata kızdı, 20 dönümlük sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Marketlerdeki fiyata kızdı, 20 dönümlük sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı         
10:24
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var         
09:26
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu         
08:16
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti         
23:52
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
21:54
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 10:52:30. #1.11#
SON DAKİKA: Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement