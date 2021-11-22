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Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi - Son Dakika

Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi

22.11.2021 14:28
Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 2021 Turizm Kongresine katılan turizmciler, Kemer ile ilgili görüşlerini bildirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 2021 Turizm Kongresine katılan turizmciler, Kemer ile ilgili görüşlerini bildirdi. Türkiye'deki turizmin geleceği, projeler, yapılacak olan çalışmalar gibi konuların konuşulduğu kongrede, turizmciler Türkiye'nin en önemli turizm potansiyelleri arasında yer alan Kemer hakkında da açıklamalarda bulundu.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaptığı açıklamasında, Kemer'in turizmin ilk başladığı yer olarak bilindiğini hatırlatarak, Kemer'in denizi, doğası ve gezilebilecek yerleriyle önemli bir destinasyon olduğunu ve herkesin Kemer'i mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini aktardı ve "Kemer'i çok seviyoruz" dedi.

"Doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor"

Turizmci Mete Vardar, yaptığı açıklamada, Kemer deyince akla ilk olarak tatil ve doğanın geldiğini belirterek, ilk rehberliğini yaptığı yerin de Kemer olduğunu söyledi. Kemer'in Türkiye turizmine büyük katkı sağladığını ifade eden Vardar, "Türkiye genelinde en yoğun satışlarımızı Kemer ve Bodrum olarak yapıyoruz. Kemer, yaşanılması gereken doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da hem belediyecilik hem de turizm anlamında başarılı çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

"İç pazardan ciddi talep var"

Turizmci Kaan Karayal ise iç turizmin bu sene otelciler açısından önemli bir yerde olacağını belirterek, "Bizim misafirlerimizin büyük çoğunluğu iç pazara yönelik oluyor. Bu bağlamda Kemer en fazla öne çıkan yer durumunda. Doğası, otellerin kalitesi ve eğlence anlayışıyla Kemer çok önde. Misafirlerimiz de daha çok doğası ve deniziyle ön plana çıkan Kemer'i tercih ediyor. Bu sene sezon yüksek başladı. İç pazardan ciddi bir talep var ve yer bulma sıkıntısı yaşanacak gibi duruyor" dedi.

"Kemer'i yakından takip ediyoruz"

Çanakkale Körfez Bölge Temsil Kurul Başkanı Ahmet Çelik de Kemer'in Çanakkale için önemli destinasyonlar arasında yer aldığını kaydetti. Kemer'deki turizm ile ilgili projelerin her zaman dikkatlerini çektiğine değinen Çelik, "Kemer'i yakından takip ediyoruz. Çanakkale ve Körfez bölgesi denizi ve kumuyla Kemer ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Bu nedenle Kemer'deki projeleri kendi bölgemize entegre etmeye çalışıyoruz. Bu konudaki adaptasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Kemer'deki ulusal ve uluslararası gelişmeler ileriye doğru yönelirse biz de mutluluk duyacağız. Kemer'i örnek alıyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin turizm cenneti"

Bir otelin Satış Direktörü Deniz Dikkaya ise Kemer'in kendileri için çok önemli olduğunu ve Kemer'in Türkiye'nin turizm cenneti olduğunu ve gelecek sezonun daha iyi geçeceğine inandığını dile getirdi. - ANTALYA

Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi
Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi
Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi
Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi
Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi
Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi

Çanakkale, Türkiye, Turizm, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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