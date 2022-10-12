Turizmciler İstanbul'daki 53 restoranın Michelin Rehberi'ne girmesinden memnun

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İstanbul'da 53 restoranın Michelin Rehberi'ne girmesiyle sadece gastronomide değil, Türk turizminin her alanında olumlu yansımalar beklediklerini bildirdi.

TÜROB'dan yapılan açıklamada, İstanbul'un Türkiye'deki ilk "Michelin Guide Destinasyonu" olarak seçilmesinin ardından 53 restoranın Michelin Rehberi'ne girmesi turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Eresin, İstanbul'da 53 restoranın Michelin Rehberi'ne girmesiyle sadece gastronomide değil, Türk turizminin her alanında olumlu yansımalar beklediklerini belirtti.

Eresin, turizmin özellikle salgın sonrasında yeniden ivme kazandığına dikkati çekerek, İstanbul'un dünya turizm sahnesindeki yerini sağlamlaştırmasında gastronominin de en az kültür, sanat, spor, kongre-toplantı turizmi kadar katkısı olacağını ifade etti.

Michelin Yıldızı'nın gastronomi alanının Oscar ödülü gibi algılandığını aktaran Eresin, şunları kaydetti:

"Eşsiz mutfak kültürü ve altyapı çeşitliliğine karşın ülkemizin bu rehberde yer almaması bizim için üzüntü kaynağıydı. Nihayetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen yoğun girişimler ve kapsamlı çalışmalar sonucunda, gastronomi alanında dünyanın en prestijli rehberi olarak kabul edilen Michelin Rehberi'ne ülkemizden ilk kez İstanbul'un girmesi sağlandı. Rehbere girmeye hak kazanan ilk restoranlar da açıklandı. Kısa süre içinde gerek İstanbul gerekse ülkemizin dört bir yanından çok daha fazla restoranın bu rehbere gireceğine inanıyoruz.

İstanbul'daki restoranların seçimi, profesyonel müfettişleri tarafından neredeyse yüzyıldır uygulanan köklü ve evrensel Michelin Rehberi yöntemine göre yapıldı. İstanbul, Michelin Rehberi müfettişleri tarafından gastronomisi ön plana çıkarılan 38'inci uluslararası destinasyon oldu. Böylece Türkiye ve İstanbul'un dünya gastronomi haritası içinde hak ettiği yeri bulmasına doğru çok önemli bir adım atılmış oldu. Bu gelişme şüphesiz, Türk mutfağına ilişkin dünyada önemli bir farkındalık yaratacaktır. Önümüzdeki dönemde daha fazla restoranın bu rehberde olmak için göstereceği çaba, gerek Türk mutfağının geliştirilmesine gerekse nitelikli şeflerin yetişmesine, netice olarak ülkemizin gastronomi hizmet kalitesi ve turizm gelirine önemli katkıları olacaktır."

"Marifet iltifata tabidir" sözünü anımsatan Eresin, "Ülkemizin bu rehbere girmesi için ısrarlı ve kararlı çalışmaları nedeniyle başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, TGA Başkanı Yalçın Lokmanhekim, TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.