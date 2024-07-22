Türk Baharat Sektörü Yılın İlk Yarısında 113 Milyon Dolar İhracat Yaptı

Ekonomi

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, baharat sektörünün yılın ilk yarısındaki ihracatının 113 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Öztürk, yazılı açıklamasında, baharat kullanımının dünya genelinde her geçen gün arttığını ifade etti.

Türkiye'nin defne ve kekik ihracatında dünya lideri olduğunu, birçok baharat çeşidinde de dünyanın önemli tedarikçileri arasında yer aldığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Türk baharat sektörü yılın ilk yarısında 113 milyon dolar ihracat yaptı. Bu ihracatın 74 milyon dolarını Ege Bölgesi gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Ege, baharat ihracatındaki gücünü gösterdi. 2024 yılının ikinci yarısında baharat ihracatındaki performansımızı koruyarak ülke bazında 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz."

Öztürk, baharat ihracatında ilk sırada yer alan defnede yılın ilk yarısında dış satımın yüzde 57 artışla 36 milyon dolara, kekikte yüzde 11 artışla 27 milyon dolara, karabiber, kırmızı biber grubunda ise yüzde 27 artışla 10,6 milyon dolara çıktığı bildirdi.