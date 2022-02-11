Türk basınının duayeni Mehmet Nezih Demirkent vefatının 21'inci yılında anıldı

Türk basınının duayeni, ekonomi basınının temel taşı ve Dünya Gazetesi'nin kurucusu Mehmet Nezih Demirkent, vefatının 21'inci yılında kabri başında saygı ve özlemle anıldı.

Demirkent'in ebediyete intikal edişinin 21'inci yılında Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni gerçekleştirildi. Törene, Dünya Gazetesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Nezih Demirkent'in kızı Didem Demirkent, babasını 21 yıl sonra gururla ve özlemle anılabilmenin çok önemli olduğunu aktararak, törene katılanlara teşekkür etti.

Dünya Gazetesi Başdanışmanı ve yazarı Rüştü Bozkurt ise Nezih Demirkent'in hayata değer katmış bir insan olduğunu vurgulayarak, "En önemli değeri bana göre gazete yönetirken akşam toplantılarıydı. Akşam gazete çıkar çıkmaz etrafında emeği geçmiş insanlar toplanır, böylece hem çıkarılan gazete gözden geçirilmiş olur hem de eksikleri sorgulama imkanı bulunurdu. Nezih Bey sorgulama ve kendiyle yüzleşme özgüveni olan biriydi." diye konuştu.

"Ekonomi basının pek çok değerli ismi Demirkent Okulu'ndan mezun oldu"

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Nezih Demirkent'in Türk basınının simge isimlerinden biri olduğunu belirtti.

Bugün ekonomi basınının pek çok değerli isminin Demirkent Okulu'ndan mezun olduğunu ifade eden Güldağ, şunları kaydetti:

"Demirkent Okulu'nun temelinde hep 'yeni' ve 'yenilikçilik' vardı. Onun bağımsız gazetecilik ilkelerinin takipçisi olan bizler için bugün de öyle… Nezih Demirkent'in bizlere en önemli öğütlerinden biri 'Araştıracak, bulacak ve uygulayacaksın. Bunun için hiç durmadan çalışacaksın. Gazetecilik kısaca budur. Her gün yeni bir biçim ve yeni bir olay' sözlerinde özetleniyordu. Bu sözler Demirkent'in 50 yılı aşan meslek yaşamının da özeti gibidir. Ustamızın ekonomi gazeteciliğine yaptığı en büyük katkılardan biri de kıdeme ve yaşa bakmadan içinde gazetecilik ateşi yanan herkese imkan tanımasıydı. Gazetecilere değer verirdi. Özellikle de muhabirlere… 'Bizim mesleğin zirvesi muhabirliktir' sözünü Demirkent'in ağzından her zaman duyduk."

Nezih Demirkent'in özgeçmişi

25 Eylül 1930'da İstanbul'da dünyaya gelen Demirkent, babası Ahmet Nurettin Demirkent'in subay olması nedeniyle daha 1 yaşındayken tanıştığı Anadolu'nun sevdasını ömrü boyunca taşıdı.

Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Demirkent, gazeteciliğe 1950 yılında Son Saat Gazetesi'nde stajyer spor muhabiri olarak başladı.

Demirkent, Yeni Sabah ve Yeni Gazete'de muhabirlik, yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1970 yılında göreve başladığı Hürriyet Gazetesi'nde genel müdürlük görevini üstlenen Demirkent, daha sonra bu gazeteden ayrılarak 1981 yılında bir ekonomi gazetesine dönüştürdüğü Dünya Gazetesi'nin imtiyaz sahibi oldu. Demirkent, 11 Şubat 2001'deki vefatına dek gazetenin başında kaldı.

10 yıl süreyle TGC'nin başkanlığını yaptı

Mesleki örgütlere büyük önem veren Nezih Demirkent, uzun bir dönem başkan yardımcılığı görevinde hizmet verdikten sonra 1982 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) başkanlığına seçildi.

TGC'nin yayın organı Bizim Gazete'nin yayımını başlatan Demirkent, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi ile TGC Basın Müzesi projelerini gerçekleştirdi. 10 yıl süreyle TGC'nin başkanlığını yapan Demirkent, bu hizmetten, seçimde adaylığını koymayarak çekildi.

Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası'nın başkanlığını yapan Demirkent, Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfını da yönetti. Demirkent, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin de (TSYD) kurucu üyesiydi. En büyük eseri Dünya Gazetesi ile Anadolu'nun sesi oldu.

Basın şeref kartı taşıyan Nezih Demirkent, yazılarıyla gazetecilik mesleğinin ilkelerini ve değerlerini savundu. Demirkent'in bu yazıları daha sonra "Salı Yazıları" ve "Medya Medya" isimli kitaplarda toplandı. Demirkent'in ilk kitabı ise "Sayfa Sayfa Gazetecilik" adını taşıyordu.

Meslekte 51 yılı, ekonomi gazeteciliğinde 20 yılı geride bırakan Demirkent, 70 yaşında vefat etti. Nezih Demirkent, Prof. Dr. Işın Demirkent ile evli ve bir çocuk babasıydı.