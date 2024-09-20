Türk Demir-Çelik Sektörü Dünya Sıralamasında 8. Sırada

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: " Türk demir-çelik sektörü dünyada önemli bir konumda"

"Avrupa'nın 2'ncisi, dünyanın ise 8' inci büyük çelik üreticisi konumundayız"

"Türk demir-çelik sektörü yıllık 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip"

"Ham çelik üretiminde yüzde 14,9 artış kaydettik"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yıllık 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip Türk demir-çelik sektörünün gerek üretim kapasitesiyle gerekse üretim miktarı ve ürün kalitesi ile dünyada önemli bir konuma sahip. Avrupa'nın 2'ncisi, dünyanın ise 8' inci büyük çelik üreticisi konumundayız. Dünya ham çelik üretiminin yüzde 0,7 azaldığı bu yılın ilk 7 ayında, biz üretimde yüzde 14,9 artış kaydettik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankiros 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nın açılışına katıldı. Türkiye'nin demir-çelik ve döküm sektörlerinin ve bin 100'den fazla yerli ve yabancı katılımcı firmanın aynı çatı altında buluşmasını son derece değerli olduğunu belirten Bakan Kacır, Otomotivden inşaata, kimyadan makine üretimine, enerjiden raylı sistemlere oldukça geniş bir yelpazede, pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan metal sanayimiz "güçlü sanayi, güçlü Türkiye" vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen ve simgeleyen sektörler arasında yer aldığını belirtti.

"Türk demir-çelik sektörümüz yıllık 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Otomotivden inşaata, kimyadan makine üretimine, enerjiden raylı sistemlere oldukça geniş bir yelpazede, pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan metal sanayimiz "güçlü sanayi, güçlü Türkiye" vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen ve simgeleyen sektörler arasında yer alıyor. Yıllık 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip Türk demir-çelik sektörümüz gerek üretim hacmiyle gerekse üretim miktarı ve ürün kalitesi ile bugün dünyada önemli bir konuma sahip. Avrupa'nın 2'nci dünyanın ise 8' inci büyük çelik üreticisi konumundayız. Dünya ham çelik üretiminin yüzde 0,7 azaldığı bu yılın ilk 7 ayında, biz üretimde yüzde 14,9 artış kaydettik" dedi.

"Göğsümüzü kabartan bir diğer gururumuz döküm sektörümüz"

Türkiye'nin bir diğer gururu olarak döküm sektörünü işaret eden Bakan Kacır, "Metal sanayinde, göğsümüzü kabartan bir diğer gururumuz döküm sektörümüz oldu. Üretim teknolojisi ve kalitesi ile dünya standartlarının üzerinde olan metal döküm sektörümüz, bugün otomotiv, beyaz eşya, makine, tarım ve inşaat gibi pek çok alana ürün sağlarken 70 bin vatandaşımızın da istihdamını sağlıyor. Özellikle pandemi dönemi sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirinde gerçekleştirdiğimiz yerinde hamleler, sektörümüzde başarı grafiğini daha da yukarıya taşıdı. Türkiye olarak metal döküm sanayinde; Avrupa'da ikinci, dünyada yedinci en büyük döküm üreticisi konumundayız. Döküm sektörünün deyim yerindeyse, üst seviyede hassas dökümlere, mühendislik çalışması ve Ar-Ge gerektiren işlere imza atması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. 7 milyar doların üzerinde ihracatıyla kalkınmada öncü sektörlerimiz arasında yer alan metal döküm sektörümüzün değerli temsilcilerini gayretleri için ayrıca takdir ve tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki süreçte metal sanayinin önemli değişimlerin şafağında olduğunu gösteriyor"

Metal sanayinin önemli değişimler göstereceğini belirten Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, metal sanayimizin küresel rekabet gücünün ve ihracat kabiliyetinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızda adeta milli seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Metal sanayimizi dünyada hak ettiği noktaya taşımak için ihtiyaç duyulan destek enstrümanlarını ve programları süratle devreye almaya devam ediyoruz. Küresel trendler bize, önümüzdeki süreçte metal sanayinin önemli değişimlerin şafağında olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilirlik, süreklilik, dijital ve yeşil dönüşüm, enerji maliyetleri, verimlilik gibi hususlar sektörde uzun vadeli başarının belirleyicisi olacak. Temiz üretimin ön plana çıkmasıyla beraber sizlerin de yakından deneyimlediği üzere, dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikaları hız kazanıyor" ifadelerini kullandı.

"Hedef 2053' de net sıfır emisyon"

2053 de net sıfır emisyon hedefinden bahseden Bakan Kacır, "İklim değişikliğinin sanayi ve teknoloji politikalarıyla bağlantısı da giderek güçleniyor. Türkiye Yüzyılı'nda, 2053 net sıfır emisyon hedeflerimizle uyumlu yeşil dönüşüm yatırımlarının gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir, verimli ve çevreci bir üretim altyapısı kurmak, bizler için tercihten öte bir zorunluluğu ifade ediyor. Üretim zincirlerinin ilk aşamalarında lokomotif sektörlere temel girdi sağlayan alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörleri için Düşük Karbonlu Yol Haritalarımızı hazırladık. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda, bu 4 sektörde mevcut tesislerin uyumu ve yeni kapasitelerin karbonsuzlaşma gereksinimleri için 2053 yılına dek 71 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörmekteyiz" dedi.

Yerli ve milli üretim olmazsa olmaz

Yerli ve milli üretime vurgu yapan Bakan Kacır, "Paslanmaz çelik, silisli çelik ve aşınma dayanımlı çelikler, takım çelikleri, kalıp çelikleri başta olmak üzere vasıflı çeliklerin üretiminin ülkemizde artması, metal sanayimizin gelecek projeksiyonları açısından önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda güçlü bir endüstriyel kalkınma için katma değerli, yerli ve milli üretimi olmazsa olmaz kabul ediyoruz" şeklinde konuştu.