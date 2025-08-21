Türk Dizilerinde Mobilya Tanıtımı Önerisi - Son Dakika
Ekonomi

Türk Dizilerinde Mobilya Tanıtımı Önerisi

21.08.2025 12:12
Modoko Başkanı, Türk dizilerinde mobilya yerleştirerek sektörün tanıtılmasını önerdi.

Modoko Başkanı Koray Çalışkan, 20 yıl önce Amerika'nın yaptığı gibi ürün yerleştirme yöntemiyle diziler üzerinde mobilya tanıtımının yapılıp, Türkiye'nin mobilya üreticisi ve avantajlı fiyatlara sahip ülke algısının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Modoko'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 2'nci sunta ve MDF üreticisi olması ülkenin mobilya üretiminde de elini güçlendirmeye devam ediyor.

2002'de 250 milyon dolar seviyesinde olan mobilya ihracatı, bugün 4,5 milyar dolara ulaşarak, dünya mobilya ihracatının yüzde 2'sine sahip bulunuyor ve ülkeler arasında 7'nci sırada yer alıyor.

İhracatı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Modoko, Ticaret Bakanlığına ilettiği çalışmayla Türk dizilerinin ihracat başarısıyla mobilya sektörünün ihracatta sıçrama yaratacağına dikkati çekiyor.

"Dizilerde ürün yerleştirme yöntemiyle ülkemizin güçlü olduğu alanların bilinirliğini artırabiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MODOKO Başkanı Çalışkan, Türkiye'nin aynı tasarımdaki ve kalitedeki mobilyayı İtalya'dan 3'te 1 fiyatına daha ucuz üreterek rekabet avantajının olduğunu ifade etti.

Çalışkan, Türk dizilerinin gücünden yararlanılması önerisinde bulunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"20 yıl önce Amerika'nın yaptığı gibi ürün yerleştirme yöntemiyle diziler üzerinde mobilya tanıtımının yapılıp, Türkiye'nin mobilya üreticisi ve avantajlı fiyatlara sahip ülke algısının oluşturulması gerekiyor. Türk dizi sektörünün ihracatıyla Türkiye'nin en başarılı olduğu kanallardan biri dizi ihracatıdır ve bazı dizilerimiz 700 milyon kişiye ulaşıyor. Belirli sektörlerimizi bu dizilerde ürün yerleştirme yöntemiyle tanıtarak ülkemizin güçlü olduğu alanların bilinirliğini artırabiliriz. Nasıl ki turizm bölgelerimiz diziler aracılığıyla tanıtıldığında ertesi yıl yoğun ilgi görüyorsa, aynı yöntemi mobilya gibi diğer sektörlerde de uygulayarak sanayi dallarımızın marka değerini ve satışlarını yukarı taşıyabiliriz."

Mobilya özelinde gizli reklam olabilecek şekilde karakterler aracılığıyla tanıtım yapılarak bu alanda da benzer bir başarıyı yakalayabileceklerini ifade eden Çalışkan, "Türkiye'nin mobilya üreticisi ve avantajlı fiyatlara sahip ülke" algısını dizilerde vurgulayabileceğini, sektörler arası işbirliğiyle reklam ve tanıtım maliyetleri düşürülerek, bu tarz desteklerle mobilya sektörü ihracatının çok hızlı bir şekilde artırılabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
