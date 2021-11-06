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Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok - Son Dakika

Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok

06.11.2021 13:16

Vatandaşlar son dönemde hastane randevusu alamadığından şikayet ederken, sağlık sektöründe yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Eczanelerde birçok ilaç yok. Konu hakkında Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, "Şu anki tabloda 645 ilaçta sıkıntı yaşanıyor, eczacılarımız ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) piyasada bulunamayan bazı ilaçlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sahadan, eczacı kooperatiflerimizden, meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler, piyasada pek çok ilacın bulunmadığını gösteriyor. Şu anki tabloda 645 ilaçta sıkıntı yaşanıyor; eczacılarımız ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük yaşıyor. Halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında önlem alınmazsa ilaç krizi derinleşecek, bulunamayan ilaç sayısında artış yaşanacaktır." ifadelerine yer verildi.

TEMEL SEBEP: İLAÇ VE EURO KURU ARASINDAKİ FARK

Güncel ilaç ve euro kuru arasındaki farkın, piyasada bulunamayan ilaç sayısındaki artışın temel sebeplerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, sorunun tekrarlanmaması için şu önerilerde bulunuldu:

"İlaç kuru ve ilaç fiyat politikaları belirlenirken yalnızca Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmalarının anlaşmaya varması yerine tüm paydaşları kapsayan, şeffaf ve katılımcı mekanizmalar geliştirilmelidir. Ekonomik iklimin gerçeklerine uygun fiyatlandırma yapılmalı, ilaç kuru güncel hale getirilmelidir.

"KUR DÜZENLEMESİ BELİRLİ PERİYOTLARLA YAPILMALI"

İlaçta kur ayarlamasının yılda bir kez yapılmasından vazgeçilmeli, belirli periyotlarla kur düzenlemesi yapılmalıdır. Yerli ilaç politikalarına ağırlık verilmeli, ilaçta dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir. Sağlık Bakanlığı tüm paydaşların katılacağı bir 'ilaç yokluğu uyarı sistemi' kurmalıdır. İlaç yokluğu olarak tanımlanan sınır belirlenmeli, ilaç kutu sayısı bu sınırın altına düşerse ek önlemler alınmalıdır."

Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok

Sağlık Bakanlığı, Türk, İlaç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok - Son Dakika Ekonomi


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