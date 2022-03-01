Türk Eximbank ve İGE AŞ iş birliğiyle ihracata destekte yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Türk Eximbank ve İGE AŞ iş birliğiyle ihracata destekte yeni dönem başlıyor

01.03.2022 18:03
Türk Eximbank ve İGE AŞ iş birliğiyle ihracata destekte yeni dönem başlıyor

Türk Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ortaklığı ile 13 Ekim 2021'de kurulan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) bugün itibarıyla faaliyete geçti.

Türk Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ortaklığı ile 13 Ekim 2021'de kurulan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) bugün itibarıyla faaliyete geçti.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, İGE AŞ, kredi teminatı oluşturmakta sıkıntı yaşayan ihracatçı KOBİ'lere kefalet desteği sağlayarak çözüm üretecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, geçen yıl ekonomik büyümenin itici gücünün ihracat olduğuna işaret ederek, bu kapsamda Türk Eximbank'ın ihracata sağlayacağı desteklerin daha da önem kazandığını vurguladı.

Geçen yıl Türk Eximbank'ın ülke ihracatına desteğinin 46,1 milyar dolara ulaştığını bildiren Güney, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verme hedefi doğrultusunda Banka'nın stratejik önceliklerinden birinin Türkiye'nin tek resmi ihracat destek kuruluşu olarak daha fazla ihracatçı KOBİ'yi destekleyerek ihracatın tabana yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

İGE AŞ'nin faaliyete geçmesiyle ihracatın finansmanında yeni bir dönemin başladığını belirten Güney, "Teminat yetersizliği sebebiyle finansmana erişimde güçlük yaşayan, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını yapan firmalarımız başta olmak üzere İGE AŞ'nin sağladığı kefaletle Bankamız kredilerinden yararlanmak isteyen ihracatçı KOBİ'lerimizden başvuruların alınmasına başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Güney, Türkiye'nin 2023 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda, Banka'nın her yıl ürün ve hizmet kapsamını genişlettiğini belirterek, "2021 yılını ihracat rekoru ile kapatan ülkemizin 2022 yılında 250 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması için ihracatçı KOBİ'lerimizin rekabet gücünü ve ihracat hacmini artırmayı önceliklendiriyoruz. Bu doğrultuda İGE AŞ ile yürüteceğimiz çalışmaya büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İhracat, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Eximbank ve İGE AŞ iş birliğiyle ihracata destekte yeni dönem başlıyor - Son Dakika


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