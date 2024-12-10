Türk Fındığı Türkmenistan Fuarında Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Fındığı Türkmenistan Fuarında Tanıtıldı

Türk Fındığı Türkmenistan Fuarında Tanıtıldı

Karadeniz ve İstanbul Fındık İhracatçıları, Türkmenistan fuarında Türk fındığını tanıttı.

10.12.2024 12:18
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Türk fındığının Türkmenistan'da düzenlenen fuarda tanıtıldığı bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, 4-6 Aralık'ta Türkmenistan'da "11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı" düzenlendiği belirtildi.

Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerinin müşterek stantla fuara iştirak edildiği aktarılan açıklamada, Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği fuara, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 75 firma ile ihracatçı birliğinin katılım gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çerez olarak tüketiminin yanı sıra çikolata, şekerleme, pastacılık gibi sektörlerde önemli bir hammadde olarak kullanılmakta olan Türk fındığı da ihracatçı birlikleri standıyla fuardaki yerini aldı. Ziyaretçilerin Türk fındığının lezzetini keşfetme fırsatı bulduğu stantta, fındığın insan sağlığına yararları ve farklı sektörlerdeki uygulamalarına ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı."

Kaynak: AA

Türkmenistan, Karadeniz, İstanbul, Ekonomi, İhracat, Turizm, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Fındığı Türkmenistan Fuarında Tanıtıldı - Son Dakika

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