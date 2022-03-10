Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek - Son Dakika
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Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek

10.03.2022 00:57
Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek

Türkiye'nin gayrimenkul sektörü Fransa'nın Cannes şehrinde yapılacak Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM'de temsil edilecek.

Türkiye'nin gayrimenkul sektörü Fransa'nın Cannes şehrinde yapılacak Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM'de temsil edilecek. Yatırımcılar ile birebir temas kurulacak fuarda 15 Türk firması yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada yatırımcılarla bir araya gelecek.

Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Pandemi nedeniyle iki senedir yapılamayan fuar bu yıl fiziki olarak gerçekleşecek. Türkiye'nin temsil edileceği fuarda 17 bin katılımcı yer alacak. Türkiye'den fuarda toplamda 15 firma yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Fransa'da yatırımcılarla görüşecek.

"Türkiye'den 15 gayrimenkul firması Cannes'te Türkiye'yi temsil edecek"

Fransa'da yapılacak olan MIPIM fuarında 15 Türk firmanın da katılacağını belirten GYODER Başkan Yardımcısı Ayla Heyfigil, "2 sene sonra yüz yüze bu tip önemli bir fuara katılıyor olabilmek bizi heyecanlandırıyor. Bunu yaparken özellikle İstanbul standı olarak gidiyor olmak ve oraya toplamda çok önemli 15 firmayı götürüyor olabilmek mutluluk verici. Yine orada 17 bin kişilik bir katılımın olduğu yerde çok önemli yatırımcılar ile birlikte bire bir görüşüyor olmaktan dolayı biraz heyecanlıyız. Çok güzel bir fuar olacağını düşünüyorum ve Türkiye içinde önemli getirileri olacağına inanıyorum.

"Gayrimenkul sektörünün yatırımcıları ile bire bir temas kurulacak"

MIPIM'in ana organizasyon firmasıyla birlikte 17 bin katılımcının içerisinden çok özel Türkiye'ye direk bağlantı kurabileceğini düşündüğümüz yatırımcıları için bir kahvaltı organize ettik. MIPIM'in ana gününde bir organizasyon gerçekleştirilecek. Buraya iki bakanımız Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katılacak. Bakanlarımızın katılımı çok önemli çünkü dünya gözünde devletimizin de önemli bir desteği olduğunu ifade etmiş olacağız. Eş zamanlı olarak Stratejist George Friedman da olacak. Friedman Türkiye'nin jeopolitik konumu olarak önemini anlatacak. Bence bunlar fuarda tüm yatırımcılar için önemli bir rol oynayacak. Özellikle dünya çapında Türkiye'nin konum ve potansiyel olarak önemli olduğunu gösteriyor olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Gayrimenkul, Türkiye, Fransa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek - Son Dakika


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