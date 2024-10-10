Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde Değişiklik

Ekonomi

Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin mensucat ürünlerine ilişkin fasıllarında düzenlemeye gidildi.

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre cetvelde yer alan bazı mensucat türlerinin ithalatında uygulanacak vergi hadleri yeniden düzenlendi. Söz konusu fasıllara, "giyimlik" olan mensucat türleri eklenirken bazı eşyalar da cetvelden çıkarıldı.

Söz konusu kararı Ticaret Bakanı yürütecek.