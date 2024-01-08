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Türk Halıcılar Geçen Yıl 2.7 Milyar Dolar Gelir Elde Etti - Son Dakika
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Türk Halıcılar Geçen Yıl 2.7 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Türk halıcılar, geçen yıl 612 milyon 194 bin metrekarelik halı ihracatından 2 milyar 752 milyon 647 bin dolar gelir elde etti. Türkiye'deki halı üreticileri 2023 yılında 180 ülke ve serbest bölgeye 612 milyon 194 bin metrekare halı sattı. Sektör, en fazla geliri 2 milyar 188 milyon 116 bin dolarla makine halılarından elde etti. İhracatın ilk sırasında ABD var, Türkiye'den en çok halıyı ABD ithal etti.

Türk Halıcılar Geçen Yıl 2.7 Milyar Dolar Gelir Elde Etti
08.01.2024 - 12:31,
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Türk halıcılar, geçen yıl 612 milyon 194 bin metrekarelik halı ihracatından 2 milyar 752 milyon 647 bin dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki halı üreticileri 2023 yılında 180 ülke ve serbest bölgeye 612 milyon 194 bin metrekare halı sattı.

Türk halıcılar, bu ihracat karşılığında 2 milyar 752 milyon 647 bin dolar gelir sağladı. Sektör, en fazla geliri 2 milyar 188 milyon 116 bin dolarla makine halılarından elde etti. Makine halılarını, 483 milyon 15 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 72 milyon 620 bin dolarla el halıları ve 8 milyon 896 bin dolarla kilim takip etti.

İhracatın ilk sırasında ABD var

Ülke bazından Türkiye'den en çok halıyı 773 milyon 20 bin dolarla ABD ithal etti. ABD'yi 269 milyon 858 bin dolarla Suudi Arabistan, 194 milyon 889 bin dolarla Irak ve 178 milyon 765 bin dolarla İngiltere izledi.

Geçen yıl Suudi Arabistan'a halı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 129 artış gösterdi.

Halı ihracatında ilk sırada 1 milyar 872 milyon 328 bin dolarla Gaziantep yer aldı. İkinci il 667 milyon 973 bin dolarla İstanbul ve üçüncü ise 67 milyon 228 bin dolarla Uşak oldu.

Kaynak: AA
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