Türk Hava Yolları İkinci Pilot Aday Adayları Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Hava Yolları İkinci Pilot Aday Adayları Alıyor

Türk Hava Yolları İkinci Pilot Aday Adayları Alıyor

THY, Take-Off Cadet ilanı ile 1995-2004 doğumlu lisans mezunu bireyleri ikinci pilot olarak yetiştirmek için başvuru almaya başladı. Adaylara eğitim süresince maaş, konaklama ve diğer sosyal haklar sağlanacak.

03.01.2025 11:44  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK Hava Yolları (THY) ikinci pilot aday adayı iş alın yayımladı.

THY, büyüme hedefleri doğrultusunda açtığı Take-Off Cadet ilanıyla yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanı yayınladı. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan Take-Off Cadet ilanı kapsamında bölüm farketmeksizin tüm lisans mezunu, 31.12.2004 - 01.01.1995 tarihleri arasında doğan kişiler Türk Hava Yolları ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. İstihdam sürecinde başarılı olanlar, iki sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek. Bu doğrultuda açılan Take-Off Cadet alımı ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara Türk Hava Yolları'nın kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

'HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İş ilanı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak, güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları olarak havacılık sektöründe sürdürülebilir başarı için yalnızca fiziksel kapasitemizi değil, aynı zamanda insan kaynağımızı da sürekli güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni işe alımlarımızla hizmet kalitemizi artırmayı ve sektörümüzdeki lider konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Finans, Pilot, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Hava Yolları İkinci Pilot Aday Adayları Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
17:18 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi
17:15 Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
17:13 Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
17:07 Yüsra Geyik’ten öpüşme sahnesi itirafı Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
17:04 Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
17:02 Fenerbahçe’nin imdadına Fatih Terim yetişti Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti
17:01 2 hakem Süper Lig’den düştü 2 hakem Süper Lig'den düştü
17:00 Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 13:51:43. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Hava Yolları İkinci Pilot Aday Adayları Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.