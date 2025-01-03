Türk Hava Yolları İkinci Pilot Aday Adayları Alıyor

Ekonomi

TÜRK Hava Yolları (THY) ikinci pilot aday adayı iş alın yayımladı.

THY, büyüme hedefleri doğrultusunda açtığı Take-Off Cadet ilanıyla yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanı yayınladı. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan Take-Off Cadet ilanı kapsamında bölüm farketmeksizin tüm lisans mezunu, 31.12.2004 - 01.01.1995 tarihleri arasında doğan kişiler Türk Hava Yolları ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. İstihdam sürecinde başarılı olanlar, iki sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek. Bu doğrultuda açılan Take-Off Cadet alımı ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara Türk Hava Yolları'nın kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

'HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İş ilanı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak, güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları olarak havacılık sektöründe sürdürülebilir başarı için yalnızca fiziksel kapasitemizi değil, aynı zamanda insan kaynağımızı da sürekli güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni işe alımlarımızla hizmet kalitemizi artırmayı ve sektörümüzdeki lider konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.