Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, THY yönetimiyle yemekte buluştu - Son Dakika

Türkiye'yi bu sezon ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü A Kadın Voleybol Takımı, THY Yönetim Kurulu ile yemekte bir araya geldi.

THY Genel Yönetim Binası'nda düzenlenen yemeğe, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, kulüp genel sekreteri Abdullah Kelkitli ile teknik heyet ve oyuncular katıldı.

Yemek sırasında açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Sultanlar Ligi'nde ilk 4'e kalma başarısı gösteren takımımızı tebrik ederim. Önümüzdeki sene daha güçlü bir takım kurarak daha büyük hedefler koymak istiyoruz. Yönetim olarak tüm çalışmamızı bu yönde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

THY yönetimi, yemeğin ardından oyunculara ve teknik ekibe plaket ve hediyeler takdim etti.