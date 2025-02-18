Türk İş Dünyası, Ukrayna'nın Yeniden İnanmasına Destek Verecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türk İş Dünyası, Ukrayna'nın Yeniden İnanmasına Destek Verecek

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının Ukrayna'nın yeniden inşası için somut projelerle katkıda bulunacağını ifade etti.

18.02.2025 14:47
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak, Ukrayna'nın yeniden inşa sürecine somut projelerle katkı sağlamak istediklerini bildirdi.

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı, Bakan Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval'in de katılımıyla Birliğin Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana gelişerek devam ettiğini söyledi.

İki ülkenin liderleri arasında çok iyi ilişkiler olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini desteklediklerini belirtti.

"STA'nın kısa sürede Ukrayna'da da onaylanmasını umuyoruz"

Hisarcıklıoğlu, Eylül 2022'de, Lviv'de, Türkiye'den ve Ukrayna'dan geniş firma katılımıyla, iş forumu gerçekleştirdiklerini anımsatarak, savaşın sona erdirilmesi ve Tahıl Koridoru Anlaşması için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

İş dünyasının Ukrayna'dan hiçbir zaman ayrılmadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bundan sonra da, başta insani yardım olmak üzere, katkı sağlamaya ve ortaklıkları geliştirmeye devam etmek istediklerini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Ukrayna'nın yeniden imarı için de gereken desteği vermeyi sürdüreceklerine işaret ederek, "Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalandı, Türkiye'de onay süreci tamamlandı. Kısa süre içinde Ukrayna'da da onaylanmasını umuyoruz. Anlaşma yürürlüğe girince, ticari ilişkilerde daha sağlam bir zemine kavuşmuş olacağız. O zaman, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine daha rahat ulaşabileceğiz." dedi.

Ukrayna'da 700 civarında Türk firmasının faaliyet gösterdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu firmaların Ukrayna'da 3,5 milyar dolarlık yatırımlarının olduğunu söyledi.

"Polonya-Ukrayna gümrüklerinde fiziki yapıya katkı vermek isteriz"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'da özellikle müteahhitlik konusundaki başarısına dikkati çekerek, bu ülkede toplam değeri 10 milyar doları bulan 300'ü aşkın projede Türk müteahhitlerinin imzasının bulunduğunun altını çizdi.

Türk iş dünyasının, Ukrayna'nın yeniden inşa sürecine müteahhitlik ve müşavirlik sektörlerine ilave olarak, somut projelerle katkı sağlamak istediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kara gümrük kapılarının modernizasyonunda deneyimimiz var. Türkiye'nin ihracatında önemli rolü olan kara sınır kapılarının hizmet şartlarını iyileştirerek, hizmet kapasitesini artıran modernizasyon projeleri uyguluyoruz. Özellikle Polonya-Ukrayna gümrüklerinde fiziki yapı maalesef yetersiz, bu konuda her türlü katkıyı vermek isteriz. Türkiye'deki, otoyol, köprü ve hastane gibi inşaat projelerindeki kamu-özel ortaklık deneyimimizi Ukrayna'ya da aktarmak isteriz. Tarımsal ürünlerin sağlıklı şartlarda depolanması ve piyasaya sunulması sürecinde önemli bir rol oynayan lisanslı depo deneyimimizi de Ukrayna'ya taşımak isteriz."

Kaynak: AA

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