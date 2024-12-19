Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun - Son Dakika
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Ekonomi

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar bir muhabirin yönelttiği "Rakam netleşti mi?" sorusuna sinirlenerek "Aynı soruyu sorup durmayın. Rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Bunu gidin siz ya işverene sorun ya da hükümete sorun" yanıtını verdi.

19.12.2024 13:26
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri genel ekonomik koşullar ve geçim şartları üzerinde görüşmelerini sürdürdü.

YİNE RAKAM KONUŞULMAMIŞ

Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar görüşmede yine rakamın gündeme gelmediğini söyledi.

"RAKAMI GİDİN HÜKÜMETE SORUN"

Asgari ücret rakamı isteyen gazetecilere tepki gösteren Ağar, "Aynı soruyu sorup durmayın. Rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Kamuoyunda bir sürü rakam söyleyenler var, bunlar oyalamadan başka bir şey değil. Milleti beklentiye sokmanın anlamı yok. Rakamı gidin siz ya işverene sorun ya hükümete sorun" dedi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar\'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun

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Son Dakika Ekonomi Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • Erol MARASLI:
    Bunu hükümete soracaksak senin ne işin var orada.masada olma amacın ne çay ,pasta yemekmi 328 8 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Senden bir cacık olmaz yalaka.!! 221 1 Yanıtla
  • Mehmet Köse:
    Cesaretli olun biriniz çıksın şu insana sizin maaşınız ne kadar diye sorabilirmi cesareti varmı? 162 2 Yanıtla
  • Okan Demircan:
    Rakama gerek yok . bunlar boşuna da toplanıyor . Hükumet karar verecek zaten 151 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Allah'ın var mı diye soran olmadı mi 143 3 Yanıtla
  • Zeynel Karageçili:
    ağalar bizle eğleni çay kahve içmek için günmü yapıyorsunuz arkadaş rakam konuşulmuyorsa ne diye toplanıyorsunuz ? 129 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Hepiniz aynısınız.1 aydır çalışma çalışma çalışma.Fakir fukaraya hepi topu 3 kuruş para vereceksiniz onu bile yapamıyosunuz.Millet sanki sizin cebinizdeki parayı istiyor,sanki hibe istiyor nazlanıp duruyosunuz.Çalışanı ve emekliyi ne hallere düşürdünüz.Allah sizi bildiği gibi yapsın. 115 1 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    İŞLERİ GÜÇLERİ ALAVERE DALAVERE İŞÇİ OLDUMU 3-5 NÖBETİNE DEVAM 96 2 Yanıtla
  • Aytaç Göktaş:
    hepiniz aynı boksunuz arkadaki adamların hangisi asgari ücret ile çalışıyor yalan atmayın be 88 2 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    adamın tavırları herşeyi belli ediyor 83 0 Yanıtla
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