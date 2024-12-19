Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri genel ekonomik koşullar ve geçim şartları üzerinde görüşmelerini sürdürdü.
Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar görüşmede yine rakamın gündeme gelmediğini söyledi.
Asgari ücret rakamı isteyen gazetecilere tepki gösteren Ağar, "Aynı soruyu sorup durmayın. Rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Kamuoyunda bir sürü rakam söyleyenler var, bunlar oyalamadan başka bir şey değil. Milleti beklentiye sokmanın anlamı yok. Rakamı gidin siz ya işverene sorun ya hükümete sorun" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun - Son Dakika
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