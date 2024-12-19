Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar\'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun

Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri genel ekonomik koşullar ve geçim şartları üzerinde görüşmelerini sürdürdü.

YİNE RAKAM KONUŞULMAMIŞ

Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar görüşmede yine rakamın gündeme gelmediğini söyledi.

"RAKAMI GİDİN HÜKÜMETE SORUN"

Asgari ücret rakamı isteyen gazetecilere tepki gösteren Ağar, "Aynı soruyu sorup durmayın. Rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Kamuoyunda bir sürü rakam söyleyenler var, bunlar oyalamadan başka bir şey değil. Milleti beklentiye sokmanın anlamı yok. Rakamı gidin siz ya işverene sorun ya hükümete sorun" dedi.