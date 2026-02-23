Türk iş insanı Uğur Akkuş, 75 milyon dolarlık dev yatırımla Milyarderler Ligi'nde - Son Dakika
Türk iş insanı Uğur Akkuş, 75 milyon dolarlık dev yatırımla Milyarderler Ligi'nde

Türk iş insanı Uğur Akkuş, 75 milyon dolarlık dev yatırımla Milyarderler Ligi\'nde
23.02.2026 16:38
Amerika'da iş dünyasının en seçkin isimleri arasında yer alan milyarderler kulübüne bir Türk iş insanı daha katıldı. ABD'de yaşayan ünlü iş insanı Uğur Akkuş, Boeing 737 model yolcu uçağının özel versiyonu olan Boeing Business Jet (BBJ) satın alarak dikkatleri üzerine çekti.

Edinilen bilgilere göre Akkuş, yaklaşık 75 milyon dolar ödeyerek Boeing 737 BBJ'nin sahibi oldu. Bu model, Amerika'da üst düzey milyarder iş insanlarının tercih ettiği en prestijli özel uçak kategorilerinden biri olarak biliniyor.

MİLYARDERLERİN TERCİHİ

Daha önce ABD Başkanı olmadan önce iş insanı kimliğiyle tanınan Donald Trump'ın da Boeing 737 tipi özel uçak kullandığı biliniyor.

Trump'ın iş hayatı döneminde kullandığı Boeing 737 özel uçağı daha sonra Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Al Waleed bin Talal tarafından satın alınmıştı. Öte yandan, Uğur Akkuş'un söz konusu uçağı Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin'den satın aldığı öğrenildi.

Bu gelişme, Türk iş dünyası açısından uluslararası arenada dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

BOEİNG 737 BBJ HAKKINDA

Boeing 737 özel jeti, yolcu uçağının ultra lüks özel jete dönüştürülmüş versiyonu olarak Boeing Business Jet (BBJ) adıyla anılıyor. 737 ailesinden türetilen bu VVIP uçak; 800 fit kareden fazla kabin alanı sunuyor ve bu tipik özel jetlerin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde…

6.000 deniz milini aşan menzile sahip olan jet, 19 ila 60 yolcu kapasitesi sunuyor. İçerisinde 3 yatak odası, mutfak, toplantı odası ve özel çalışma alanı bulunuyor. Yatak odaları, duş alanları ve geniş salon konseptiyle adeta gökyüzünde bir rezidans konforu sağlıyor.

Boeing tarafından sınırlı sayıdaki seçkin müşterilere sunulan BBJ serisi, "milyarderler kulübü" olarak anılan küresel iş insanları tarafından tercih edilen en prestijli havacılık yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

TÜRK İŞ DÜNYASI İÇİN SEMBOLİK BİR ADIM

Uğur Akkuş'un bu yatırımı, yalnızca kişisel bir başarı değil; aynı zamanda Türk girişimciliğinin küresel ölçekteki gücünü ve vizyonunu simgeleyen bir gelişme olarak yorumlanıyor. Amerika'da faaliyet gösteren bir Türk iş insanının, dünya milyarderleriyle aynı segmentte konumlanan bir hava aracı yatırımına imza atması iş dünyasında geniş yankı uyandırdı

17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Türk iş insanı Uğur Akkuş, 75 milyon dolarlık dev yatırımla Milyarderler Ligi'nde
