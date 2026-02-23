Türk iş insanı Uğur Akkuş, 75 milyon dolarlık dev yatırımla Milyarderler Ligi\'nde

Edinilen bilgilere göre Akkuş, yaklaşık 75 milyon dolar ödeyerek Boeing 737 BBJ'nin sahibi oldu. Bu model, Amerika'da üst düzey milyarder iş insanlarının tercih ettiği en prestijli özel uçak kategorilerinden biri olarak biliniyor.

MİLYARDERLERİN TERCİHİ

Daha önce ABD Başkanı olmadan önce iş insanı kimliğiyle tanınan Donald Trump'ın da Boeing 737 tipi özel uçak kullandığı biliniyor.

Trump'ın iş hayatı döneminde kullandığı Boeing 737 özel uçağı daha sonra Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Al Waleed bin Talal tarafından satın alınmıştı. Öte yandan, Uğur Akkuş'un söz konusu uçağı Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin'den satın aldığı öğrenildi.

Bu gelişme, Türk iş dünyası açısından uluslararası arenada dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

BOEİNG 737 BBJ HAKKINDA

Boeing 737 özel jeti, yolcu uçağının ultra lüks özel jete dönüştürülmüş versiyonu olarak Boeing Business Jet (BBJ) adıyla anılıyor. 737 ailesinden türetilen bu VVIP uçak; 800 fit kareden fazla kabin alanı sunuyor ve bu tipik özel jetlerin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde…

6.000 deniz milini aşan menzile sahip olan jet, 19 ila 60 yolcu kapasitesi sunuyor. İçerisinde 3 yatak odası, mutfak, toplantı odası ve özel çalışma alanı bulunuyor. Yatak odaları, duş alanları ve geniş salon konseptiyle adeta gökyüzünde bir rezidans konforu sağlıyor.

Boeing tarafından sınırlı sayıdaki seçkin müşterilere sunulan BBJ serisi, "milyarderler kulübü" olarak anılan küresel iş insanları tarafından tercih edilen en prestijli havacılık yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

TÜRK İŞ DÜNYASI İÇİN SEMBOLİK BİR ADIM

Uğur Akkuş'un bu yatırımı, yalnızca kişisel bir başarı değil; aynı zamanda Türk girişimciliğinin küresel ölçekteki gücünü ve vizyonunu simgeleyen bir gelişme olarak yorumlanıyor. Amerika'da faaliyet gösteren bir Türk iş insanının, dünya milyarderleriyle aynı segmentte konumlanan bir hava aracı yatırımına imza atması iş dünyasında geniş yankı uyandırdı