TÜRK-İŞ, İşçi Kesiminin Taleplerini Açıklayacak - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRK-İŞ, İşçi Kesiminin Taleplerini Açıklayacak

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında işçi kesiminin talep ettiği asgari ücret rakamını bugün saat 16.00'da yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak.

19.12.2024 14:37
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TÜRK-İŞ, İŞÇİ KESİMİNİN TALEP ETTİĞİ RAKAMI BUGÜN AÇIKLAYACAK

TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda taraflarca herhangi bir rakamın dile getirilmediği belirtilerek, "Bunun üzerine toplantının ardından TÜRK-İŞ'te bir araya gelen TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri, işçi kesiminin talep ettiği rakamı belirleyerek TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunmuştur. Kamuoyunun rakamların açıklanması konusundaki beklentileri dikkate alınarak bugün saat 16.00'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında işçi kesiminin talep ettiği rakam kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRK-İŞ, İşçi Kesiminin Taleplerini Açıklayacak - Son Dakika

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