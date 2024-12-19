TÜRK-İŞ, İşçi Kesiminin Taleplerini Açıklayacak

Ekonomi

TÜRK-İŞ, İŞÇİ KESİMİNİN TALEP ETTİĞİ RAKAMI BUGÜN AÇIKLAYACAK

TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda taraflarca herhangi bir rakamın dile getirilmediği belirtilerek, "Bunun üzerine toplantının ardından TÜRK-İŞ'te bir araya gelen TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri, işçi kesiminin talep ettiği rakamı belirleyerek TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunmuştur. Kamuoyunun rakamların açıklanması konusundaki beklentileri dikkate alınarak bugün saat 16.00'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında işçi kesiminin talep ettiği rakam kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.