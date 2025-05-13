Türk İş Konseyi ve Fujairah Bankası'ndan İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Türk İş Konseyi ve Fujairah Bankası'ndan İşbirliği

Türk şirketleri için BAE'de finansmana erişimi kolaylaştıracak stratejik anlaşma imzalandı.

13.05.2025 15:28
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Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi, Fujairah Ulusal Bankası ile yaptığı stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde, Türk şirketlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) finansmana erişiminde köprü görevi üstlenecek.

Fujairah Ulusal Bankasının Dubai'deki yerleşkesinde imzalanan anlaşma kapsamında, Türk iş insanlarının Dubai finansal ekosistemine dahil olmaları için gereken hesap açma, sektörel finansal danışmanlık ve kredi imkanlarına erişim gibi birçok alanda kolaylık sağlanacak.

Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi aracılığıyla anılan banka ile iletişime geçen Türk şirketler, finansal işlemlerini çok daha hızlı gerçekleştirebilecek.

Fujairah Ulusal Bankası CEO'su Adnan Anwar, imza törenindeki konuşmasında, kuracakları Türk masasında hem yeni kurulmakta olan şirketlere hem de uzun zamandır Dubai'de faaliyetlerini sürdüren şirketlere hizmet vereceklerini söyledi.

BAE'de orta ölçekli bir banka olarak müşterilerine daha fazla odaklanabildiklerine dikkati çeken Anwar, "Amacımız mümkün olduğu kadar çok Türk iş insanıyla karşılaşmak ve sürdürülebilir, karşılıklı faydaya dayanan bir ticari ilişki tesis etmek." dedi.

Anwar, altın, denizcilik, bilişim teknolojileri ve hizmet sektöründe uzun yıllardır büyük Türk şirketleriyle büyük işbirliklerini sürdürdüklerinin altını çizerek, anlaşmayla Türk müşterilerle yürüttükleri işlerin çok daha hızlı artış kaydedeceğini vurguladı.

" Türkiye'den gelen firmalar için engelleri kaldıracağız"

Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk da stratejik bir ortaklık kurdukları Fujairah Ulusal Bankasının ticaret finansmanı üzerine kurulmuş ve gelişmiş bir banka olduğuna dikkati çekti.

Şu anda orta ve küçük ölçekli işletmelerin borçlanma ihtiyaçlarından altyapı desteklerine kadar birçok konuda destek sağladıklarını anlatan Kutluk, "Bu stratejik işbirliği anlaşmasıyla Türkiye'den gelen firmalarımızın finansmana ulaşma, şirket kuruluşu ve hesap açılışlarındaki engelleri kaldıracak bir atılım yapıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgilere göre, BAE'de 7 emirlik arasında yer alan Fuceyre merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren Fujairah Ulusal Bankası, özellikle altın ve petrol ticaretinde öne çıkıyor.

1984 yılından beri faaliyetini sürdüren banka, 14 şubesiyle 45 bin müşteriye hizmet veriyor.

Orta ölçekli bir banka olan Fujairah Ulusal Bankası, kurumsal, perakende, hazine, yatırım ve kalkınma olmak üzere 5 alanda faaliyet gösteriyor. ???????

İmza töreninin ardından iş konseyi üyeleri ve programı takip eden basın mensupları, bölgenin en büyük limanlarından olan DP World Genel Merkezi'ni ziyaret ettiler, limandaki faaliyetler hakkında bilgi aldılar.

Kaynak: AA

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