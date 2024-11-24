Türk İş Makinaları ABD Pazarına Açılıyor

Ekonomi

Dünyanın dört bir yanındaki inşaat ve altyapı projelerinde yerli üretim iş makinesi parçaları kullanımı artarken, Türk firmalarının gözü ABD pazarına çevrildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde 216 milyar 383 milyon 305 bin dolara ulaşırken, bu dönemde makine ve aksamları ihracatı 9 milyar 282 milyon 270 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın 10 ayında makine ve aksamları sektörü ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 4 olarak hesaplandı.

Makine ve aksamları sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, söz konusu dönemde inşaat ve madencilikte kullanılan makine aksam parçaları ihracatı 143 milyon 460 bin dolara ulaştı.

"Dünyayı Türk kepçeleri kazıyor"

NG Attachments Makina Dış Ticaret Kurucusu İzzet Emre Erdem, yaptığı değerlendirmede, dünyanın dört bir yanında inşaat, liman, geri dönüşüm ve kara yolu projelerinde Türk üretimi iş makinesi ataşmanlarının (iş makinesi kovası) kullanıldığını belirtti.

Firma olarak iş makinelerine takılan kova üretimini gerçekleştirdiklerini aktaran Erdem, bu parçaların Avrupa ve Asya'dan çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Erdem, en fazla ihracatı Rusya'ya gerçekleştirdiklerine, buradaki yıllık satışlarının yaklaşık 3 milyon dolar seviyesinde olduğuna işaret ederek, "Komşu ülkelere yönelik ihracatımız da güçlü durumda. Toplam 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünya pazarında ihracat hedefimizin en yüksek olduğu ülke ABD. ABD'nin gündeminde Çin'e yönelik ek vergi yükümlülükleri var, bu durum ihracatımızı artırabilir. Bu ülkeye iş makinesi ataşmanı ihracatını artırmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ürün çeşitliliği ve kapasitesini artırmak için AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiklerine dikkati çeken Erdem, ihracat hedeflerini her geçen yıl artırmayı planladıklarını söyledi.

Erdem, firma olarak devlet desteklerinden faydalandıklarını ve bu desteklerin sektördeki büyümelerine önemli katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletin sunduğu katalog ve yurt dışı fuar desteklerinden yararlanıyoruz. Sektörümüz son 10 yılda büyük ilerleme kaydetti. Uluslararası arenada iddialı bir konuma doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 10 yıl önce sektörel açıdan Avrupa ve dünyanın gerisindeydik. Ancak devlet destekleri ve özverili çalışmalar sayesinde bu konumumuzu değiştirdik. 'Dünyayı Türk kepçeleri kazıyor' diyebiliriz."