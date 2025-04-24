Türk-Japon Tarım İş Birliği Gelişiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Eto Taku ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Eto Taku ile açık ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Tarım ve balıkçılık sektörlerini yalnızca ticari değil; aynı zamanda gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik perspektifinden ele alarak, bu alanların Türkiye-Japonya ekonomik ortaklığının stratejik boyutları arasında yer aldığını vurguladık. Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EPA), ancak tarım alanında AB-Japonya EPA'sında sağlanan dengeye benzer bir anlayışla şekillenmesi halinde her iki taraf için de sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan bir zemine oturabileceğini ifade ettik. Bu alanda ilerleme kaydedilmesi, anlaşmanın bütüncül ve dengeli şekilde sonuçlandırılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Dünyanın 20. büyük tarım ihracatçısı olan Türkiye, 7. büyük tarım ithalatçısı konumundaki Japonya'yı bu alanda öncelikli ve stratejik bir ortak olarak görmektedir. Türkiye'nin Japonya'ya ihracatında tarım ürünleri - özellikle kuru meyveler, makarna, ton balığı ve taze ürünler - önemli bir yer tutmaktadır. Çiftçilerimizin, tüketicilerimizin ve gelecek nesillerimizin menfaatlerini gözeten kapsayıcı bir anlayışla, Japonya ile tarım alanındaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeye hazırız" ifadelerine yer verdi. - TOKYO