Türk Kazak iş adamları MÜSİAD Konya'da buluşacak

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi'nde 4-6 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye-Kazakistan B2B programı düzenlenecek.

4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye-Kazakistan B2B programı öncesinde açıklamalarda bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, "2020 yılını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve şehirlerimiz açısından da salgının etkilerinin her yönden hissedildiği bir yıl olarak geride bıraktık. Her ülke, salgına karşı ciddi mücadeleler verdi. Sınırlar kapatıldı, uçuşlar iptal edildi. Hayatın normale dönmesi için büyük çaba sarf edildi. Tedbirler nedeniyle ülke ekonomilerinde ciddi anlamda daralmalar yaşandı. MÜSİAD Konya olarak bizlerde, ülkemizin ve şehrimizin önüne koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için kollarımızı sıvadık ve çalışmalarımıza hız verdik. İhracatımızı artırmaya ve ekonomimizi daha da canlandıracak birçok iş seyahati düzenleyeceğiz. Aynı zamanda yabancı iş adamlarını da şehrimizde misafir edeceğiz. Bu kapsamda ilk olarak 40'ı aşkın Kazakistanlı iş adamını Türkiye-Kazakistan B2B programı kapsamında 3 gün boyunca ağırlayacağız. İnşaat, otomotiv yedek parça, kuyumculuk, mobilya, lojistik, dayanıklı tüketim ve orman ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren Kazakistanlı sanayici ve iş adamları katılacak. Programımızın ikinci ve üçüncü gününde ise fabrika ve iş yerleri ziyaret edilecek. Programımız sadece üyelerimize yönelik olmayıp, Kazak iş adamlarıyla çalışmak isteyen ve Kazakistan'a yatırım yapmak isteyen Konyalı sanayici ve iş adamlarını MÜSİAD Konya Şubemize bekliyoruz" dedi.

Başkan M. Hilmi Kağnıcı, inşaat, otomotiv yedek parça, kuyumculuk, mobilya, lojistik, dayanıklı tüketim ve orman ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren 40'ı aşkın Kazakistanlı sanayici ve iş adamlarının katılacağı programa tüm Konyalı sanayici ve iş adamlarını davet etti. - KONYA