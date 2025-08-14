Türk Medikal Firması 80 Ülkeye İhraç Yapıyor - Son Dakika
Ekonomi

Türk Medikal Firması 80 Ülkeye İhraç Yapıyor

Türk Medikal Firması 80 Ülkeye İhraç Yapıyor
14.08.2025 11:14
Doratek Medikal, ithalata bağımlı medikal ürünleri yerli üretimle 80 ülkeye ihraç ediyor.

Türk firması, ülkenin yıllarca ithalata bağımlı olduğu medikal ürünleriyle 80 ülke pazarına girdi.

Ankara'da 2008 yılında kurulan firma, omurga ve beyin implantları başta olmak üzere ortopedi sektörüne yönelik plak ve vida üretimi yapıyor.

Doratek Medikal Ortağı Selin Ariç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kendilerinin firmayı 2020 yılında devraldığını belirterek, "2020'ye kadar 5-6 ülkeye ihracat yapılırken, biz yaptığımız yatırımlarla 2021'de 45, bu yıl itibarıyla 80 ülkeye ihracat yapar hale geldik. İlk aşamada 1000 kalem ürün varken, portföyümüzü genişleterek 10 bin kalem ürüne ulaştık." dedi.

Spor cerrahisi, ayak deformitesi ürünlerinin tasarımına yönelik AR-GE yatırımları yaptıklarını bildiren Ariç, "Burayı devraldığımız dönemde Türkiye'de üretilmeyen, ithalata bağımlı olduğumuz sağlık ürünlerinde millileştirme çalışmalarını gerçekleştirdik. Hedefimiz, 'Türk Malı' algısını dünyada tercih noktası haline getirmek. Bunun için hem yurt içinde hem dışında ciddi uğraşlar veriyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada global markalarla rekabet halindeyiz." diye konuştu.

Avrupa ve ABD'den iki büyük firmaya özel üretim

Ariç, medikal sektörde Avrupa Komisyonunun katı düzenlemeleri doğrultusunda gereken denetimlerden geçtiklerini anlattı.

Avrupa'da pek çok firmanın, "CE" belgesini almak için ağırlaştırılan standartları sağlayamadığı için kapandığına işaret eden Ariç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunların arasından sıyrılarak hem 'CE' belgemizi koruyoruz hem de ürün portföyümüzü genişletmek için yeni yatırımlar yapıyoruz. Böyle bir dönemde Medicaltech Europe tarafından 2025 yılında 'Avrupa'nın En İyi Ortopedi Üreticisi' ödülünü aldık, Türkiye'den bu ödülü alabilen ilk firmayız. Ayrıca, üretici firma 'Doratek Medikal' görünecek şekilde, kendi tasarımımız ve kalitemizle, globalde ismini duyurmuş Avrupa ve ABD menşeili iki büyük firmaya özel üretim yapıyoruz. Böylece hem kendi markamızla globalde yer alıyoruz hem de büyük markalarla yurt dışında ismimizi duyuruyoruz."

Yeni AR-GE yatırımları

Ariç, ortopedi ve omurga cerrahisinde kullanılmak üzere iki patentli ürünleri olduğunu, bunların tamamen insan vücuduyla uyum sağladığını ve 35-40 yıl vücut içerisinde kalabildiğini söyledi.

Yıl sonu hedeflerine ilişkin de bilgi veren Ariç, "Şu anda yeni bir üretim tesisinin inşaatına başladık. Yıl sonunda bitirip, tüm üretim hattımızı yeni yerimize taşıyıp, daha teknolojik, üretim kapasitemizin yaklaşık 5 katı büyüklüğünde bir üretim alanına geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca iki şirketi kendi bünyemize alarak, grup şirket modülüne geçeceğiz. Böylece, biyolojik ürünler üretimiyle ilgili yeni araştırmalarımız ve AR-GE yatırımlarımızı mevcut ürün portföyümüze dahil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcu ameliyatlarında tercih ediliyor

Ariç, bir başka amaçlarının da Türkiye'deki hastaların Türk mallarına güvenmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gurur duyduğumuz önemli noktalardan biri, dünya şampiyonu sporcularımızın ve futbolcuların ameliyatlarında bizim ürünlerimizin tercih edilmiş olması. Hocalarımızın kullandığı teknikler ve bizim ürünlerimizin etkisiyle daha hızlı iyileşme gördük. Ben, vatandaşlarımıza ve Türk hekimlerine, yerli ürünlere güvenmelerini öneriyorum."

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Sağlık, ankara, Spor

